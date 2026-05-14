Ibiza celebra la creatividad de los jóvenes escritores en catalán con los premios AMIC-Ficcions

La sala de plenos del Consell de Ibiza ha acogido esta semana el acto de entrega de los premios a los participantes premiados de Ibiza en la 18ª edición del concurso literario juvenil AMIC-Ficcions, una iniciativa de fomento de la escritura y la lectura en catalán entre los jóvenes que este año ha contado con la participación de 3.726 alumnos y la presentación de 1.767 historias.

En esta edición, un total de 43 alumnos de las Illes Balears han llegado a la final del certamen con 30 relatos seleccionados por el jurado. De estos grupos finalistas, nueve son de Ibiza, 14 de Mallorca y siete de Menorca. Además, cuatro docentes de las islas han sido finalistas en la categoría de profesor o profesora más motivador/a.

El director insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Ibiza, Miquel Costa, asistió al acto, en el que, según la nota, se puso en valor la creatividad y la implicación de los jóvenes participantes, así como el trabajo del profesorado que impulsa este tipo de iniciativas educativas y culturales en los centros escolares.

El concurso AMIC-Ficcions, según recoge la información facilitada, “se consolida” como una de las iniciativas juveniles de creación literaria en catalán con más participación de los territorios de habla catalana.