"Tecnología innovadora" en el hospital de Ibiza para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata

"El cáncer de próstata es el más frecuente y la tercera causa de muerte en el hombre", lamenta Manuela García Romero, consellera de Salud del Govern balear, este jueves durante la presentación de la "tecnología innovadora que permite diagnosticar con mayor precisión" este cáncer y que ha llegado, recientemente, al hospital Can Misses.

"En Baleares se dianostican unos mil casos al año y unas 200 personas mueren a causa de él en ese período. Es un cáncer que se espera que en las próximas décadas vaya en aumento, porque el primer factor de riesgo es la edad y estamos ante un envejecimiento progresivo de la población", asevera García.

Qué hace esta nueva máquina

"¿Qué permite esta nueva tecnología? Se pueden ver unas imágenes, que son de una resonancia nuclear magnética y permite ver la imagen de la resonancia junto con la imagen de una ecografía", explica la consellera. "En primer lugar, esto facilita que la toma de biopsia se realice en el lugar que has marcado donde está la sospecha de tumor", sigue García. "¿Qué cambia con respecto a la situación anterior? Anteriormente, cuando había una cáncer de próstata lo que se hacía era una biopsia, se atravesaba el recto, se hacían micropunciones hasta llegar a diferentes tomas de muestra de la próstata. Cabía la posibilidad de que no se hubiese llegado a la zona del tumor o que fuese más difícil su diagnóstico en ese momento. De esta manera, va absolutamente dirigida", detalla.

Otra ventaja que menciona es "que no hay que hacerlo a través de la pared del recto donde, luego, podía producir infecciones. Era una complicación poco frecuente, pero la más temida", considera la consellera. "En este caso, va a través del perineo, del espacio que queda entre los testículos y el ano, y a través de ahí se puede introducir la aguja para tomar la punción", describe: "Esto tiene unas ventajas muy importantes porque tiene una mayor sensibilidad, es más fácil diagnosticar el tumor, es menos agresivo para el paciente y tiene menos riesgo de complicaciones porque necesita menos tomas de muestra, por tanto, hay menos riesgo de infección y de sangrado: la tecnología aumenta la calidad de diagnóstico en el paciente", recalca.

Los datos del cáncer en las Pitiusas

"El jefe de servicio, el doctor Diego Alonso, ha detallado que hay unos 120 casos al año en las Pitiüses, se calcula que se podrá hacer unos 70 con esta técnica", sostiene García: "No en todo los casos está indicado, porque la indicación clínica permite hacerla de una manera o de la otra, pero en los casos en los que está indicado hacer una resonancia va a dar muchas ventajas". Estas ventajas, explica que son "porque hay casos en los que la próstata está pegada a la pared del recto, entonces la unión [de ambas imágenes] nos va a permitir ver bien si el tumor está invadiendo el recto o no: una mejor situación para conocer cómo está ese tumor".

"Siempre que sepamos cómo está ese tumor será más fácil para el clínico tomar una decisión posterior de cuál debe ser la terapia, si hay que hacer cirugía, si hay que hacer radioterapia, cómo puede ser la cirugía, es decir, permite hacer un proyecto de tratamiento o un plan terapéutico mucho mejor para ese paciente", condensa García. Aún no han a empezar a utilizar esta nueva tecnología, lo harán ahora.

Qué supone esta nueva máquina para los profesionales

El doctor Diego Alonso explica que esta nueva técnica es "un poco más compleja de hacer, pero es mejor para el paciente". "Nosotros vamos a poder ser mucho más específicos a la hora de biopsiar, no necesitaremos hacer tantas biopsias y la posibilidad de complicaciones es menor, podemos ser mucho más finos a la hora de diagnosticar a los pacientes", considera el urólogo.

El hospital ha adquirido el ecógrafo "en conjunto": "Nosotros lo que tenemos son las imágenes de la resonancia de hace tiempo del servicio de Radiología y esto lo integramos dentro de este ecógrafo nuevo que se ha comprado". Una vez tienen la resonancia incorporada, "lo que hacemos es una ecografía, en vivo, y esta ecografía nos sirve de guía para buscar la zona que donde la resonancia nos marca que hay que biopsiar. Una vez tenemos la zona, diopsiamos esa zona". Alonso comenta que antes iban "a ciegas": "Biopsiábamos toda la próstata para ver si encontrábamos el tumor y ahora sabemos exactamente dónde hay que hacerlo".

Calcula que con la nueva técnica, la probabilidad mejor muchísimo, "un 95, 96, 96%", mientras que con anterioridad "hasta un 20 o un 30% de las biopsias podían ser negativas si había tumores muy pequeños que no se podían diagnosticar". Antes, "se seguían haciendo controles a los pacientes y muchas veces tenías que repetir las biopsias hasta que conseguías diagnosticar ese tumor que no habían diagnosticado antes. Con esto, en la primera diopsia es más probable encontrar el tumor, con lo cual disminuye la cantidad de diopsias que tienes que hacer y te adaptas antes a los pacientes".