Ibiza adaptará espacios y servicios para personas con autismo

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado el camino para convertir la ciudad en el primer municipio ‘Autism Friendly’ de las Islas Baleares, una certificación que reconoce el compromiso con la accesibilidad cognitiva, la inclusión y la atención a las personas en el espectro del autismo y sus familias.

El proyecto está impulsado por la concejalía de Bienestar Social en colaboración con Autism Friendly Club, una organización internacional especializada en la adaptación de entornos y servicios para personas con autismo. La iniciativa permitirá avanzar en la transformación de espacios municipales, procesos de atención ciudadana y servicios públicos para que resulten más claros, predecibles y amables.

Las medidas

El objetivo es facilitar que las personas en el espectro del autismo, sus familias, vecinos y visitantes puedan relacionarse con la ciudad de una forma más autónoma, segura y accesible. Para ello, se prevén medidas como la formación de profesionales, la incorporación de apoyos visuales, la mejora de la señalización, la revisión de los procedimientos de atención al público y la adaptación de determinados entornos municipales para reducir situaciones de estrés, desorientación o sobrecarga sensorial.

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín, ha destacado que este proyecto supone "un paso muy importante para convertirse en una ciudad más inclusiva, más sensible y más preparada para atender la diversidad". Penín ha subrayado que ser el primer municipio de Baleares en avanzar hacia la certificación ‘Autism Friendly’ demuestra la voluntad del Consistorio de situarse “a la vanguardia en políticas sociales reales, útiles y transformadoras”.

La edil ha añadido que el compromiso municipal pasa por trabajar para que todas las personas, también quienes encuentran mayores dificultades para comprender determinados entornos o procesos, puedan disfrutar de la ciudad, acceder a los servicios públicos y participar plenamente en la vida comunitaria.

"Un ejemplo de sensibilidad institucional"

Para muchas personas en el espectro del autismo, acciones cotidianas como desplazarse por espacios públicos, interpretar una señalización, anticipar un recorrido, realizar un trámite administrativo o desenvolverse en entornos poco estructurados pueden suponer una dificultad añadida. Por ello, el Ayuntamiento considera que trabajar la accesibilidad cognitiva desde el ámbito municipal puede tener un impacto directo en la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de muchas familias.

Desde Autism Friendly Club, su presidente, Alberto Gutiérrez, ha valorado el compromiso de la ciudad y ha afirmado que el trabajo impulsado por Ibiza es "un ejemplo de liderazgo y sensibilidad institucional". Gutiérrez ha señalado que convertirse en municipio ‘Autism Friendly’ implica entender que la accesibilidad no es solo física, sino también cognitiva, emocional y social.

Con esta futura acreditación, Ibiza reforzará su modelo de ciudad inclusiva, accesible y comprometida con la atención a la diversidad. El Ayuntamiento continuará trabajando de forma coordinada con profesionales, entidades especializadas y agentes sociales "para implantar medidas concretas que hagan de la ciudad un entorno más fácil de comprender, más amable y mejor preparado para responder a las necesidades de toda la ciudadanía", destaca en una nota.