La finca agraria de Ibiza Can Marines amplía su oferta formativa

El Parlament balear ha aprobado este jueves en la Comisión de Economía una proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar la creación de una escuela agraria pública y un centro de investigación agraria en las instalaciones de Can Marines, en Santa Eulària. La iniciativa ha sido defendida por el diputado socialista Marco Guerrero, quien ha recordado que la propuesta responde a una reivindicación reiterada del sector agrario de Ibiza.

Guerrero ha explicado que la oferta formativa actual de Can Marines en materia agraria es limitada y se centra principalmente en certificados de profesionalidad vinculados al paisajismo y al mantenimiento de espacios verdes, sin disponer de ciclos formativos reglados en ámbitos esenciales como la producción agroecológica, la producción agropecuaria o la transformación de productos agrarios. "Esto es precisamente lo que queremos corregir e implantar", ha subrayado el diputado en una nota de prensa remitida por su partido, en la que explica que "lo que proponemos es convertir Can Marines en aquello que hoy todavía no es: una auténtica escuela agraria pública y centro de investigación al servicio del futuro del campo".

El punto que no ha apoyado el PP

La proposición socialista insta al Govern balear a iniciar los trámites para impulsar la creación de este centro en Can Marines; desarrollar una oferta formativa de grado medio y superior, así como programas de formación continua y ocupacional para personas adultas; elaborar un plan de viabilidad e implementación con participación de los consells de Ibiza de Formentera, todos los ayuntamientos, las cooperativas y entidades agrarias locales; adecuar y ampliar las instalaciones para adaptarlas a las necesidades de una escuela agraria moderna; articular colaboraciones con entidades del sector e instituciones públicas; y desarrollar una línea estable de investigación e innovación agraria.

La finca Can Marines se encuentra en la carretera de Santa Eulària a es Canar. / Marisol Plaza Sánchez

El PP, pese a apoyar todos estos puntos de la propuesta socialista, lo que ha permitido su aprobación, se ha negado a aprobar el punto de "prever la financiación necesaria dentro de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, y explorar vías de cofinanciación a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y otros programas europeos o estatales vinculados a la transición verde y el impulso del sector agroalimentario".

"Retos estructurales enormes"

Marco Guerrero ha destacado que el sector primario de Ibiza afronta "retos estructurales enormes", entre ellos la falta de relevo generacional, las dificultades para profesionalizar el sector, la necesidad de adaptación al cambio climático y la dependencia excesiva del monocultivo turístico. En este contexto, ha defendido que la formación es "la clave" que reclama el sector: "Necesitamos que los jóvenes de Ibiza que quieran dedicarse al sector primario, y no tan jóvenes, puedan formarse aquí, sin tener que irse fuera de las Islas".

"Este jueves damos un pequeño paso, pero importante, en la promoción y el futuro del sector agrario ibicenco, en la defensa del relevo generacional, la profesionalización del sector y la capacidad para hacer frente a los retos del cambio climático y de la diversificación económica", ha dicho el diputado del PSOE.