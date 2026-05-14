Eduardo Escudero, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, sobre la agresión sexual a una paciente de Can Misses: "El agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro"

El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), Eduardo Escudero, ha explicado en una rueda de prensa de urgencia convocada este jueves a las 20.15 horas de la tarde que el hombre que agredió sexualmente a una paciente del hospital Can Misses esta semana forzó una puerta de seguridad para acceder al centro, según comprobó la Policía Nacional al investigar las cámaras de seguridad.

Escudero indicó que los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 10 al lunes 11, alrededor de las tres. "Se escucharon unos gritos en una habitación, coincidiendo con que personal de enfermería regresaba de tomar una Coca Cola o un café, y vieron a una persona salir corriendo de una habitación", detalló.

Mientras parte del personal de la planta acudió en auxilio de la víctima, otros trabajadores trataron de alcanzar al agresor, aunque no pudieron hacerlo porque “corría mucho”, señaló el gerente de ASEF. La mujer agredida compartía habitación con otra persona que, según Escudero, no estaba presente en ese momento. “Parece ser que estaba en la ducha”, apuntó.

Situación de 'shock' y activación del protocolo

"La víctima manifestó que podría haber sido una agresión sexual y fue una situación de shock para el personal de enfermería, auxiliares y celadores porque es la primera vez que sucede en el hospital", lamentó Escudero. "Agresiones sexuales, desgraciadamente, tenemos muchas, pero son externas y se activan los protocolos del servicio de urgencias o pautas del 061", añadió.

En este caso, lo primero que hizo el personal fue tranquilizar "a todo el mundo" y activar el protocolo de agresiones sexuales. Este procedimiento prevé la intervención de una matrona, que acude al lugar donde debe realizarse la exploración física. En este caso, también acudieron un ginecólogo, una psicóloga y un médico forense.

Al mismo tiempo, el personal de seguridad del hospital contactó con la Policía Nacional "al ver que había sido un incidente grave". Los agentes tomaron declaraciones a la mujer agredida y a los testigos de lo sucedido mientras llegaban sus familiares.

"La habitación pasó a ser individual para que la persona agredida estuviera tranquila y acompañada de la familia y de los sanitarios", apuntó Escudero, que especificó que se presta asistencia continua a la víctima, cuyos datos no han trascendido para garantizar su protección.

Dos puertas del hospital forzadas

Escudero explicó que la puerta principal de Can Misses se cierra a las once de la noche y que el resto de puertas cierran en torno a las ocho de la tarde, “cuando acaba normalmente la actividad”. Aclaró que la Policía Nacional, que sigue investigando el caso, descubrió que el agresor no solo forzó una puerta de entrada para acceder al hospital, sino que forzó una segunda para escapar. El detalle de qué puertas fueron las afectadas no ha trascendido "porque está dentro de la investigación judicial".

El gerente de ASEF detalló que, una vez cerradas las puertas principales, el personal de seguridad realiza rondas continuas y "tiene que estar en los servicios en los que se le necesita fundamentalmente por la noche, como el servicio de Urgencias o en aquellos en los que hay algún incidente que puedan solucionar sin avisar a otros cuerpos de seguridad".

"La revisión de las cámaras nos dirá por qué otras dependencias ha podido avanzar esta persona y si ha habido algo más, aunque no nos consta que haya habido ningún robo ni ningún desperfecto fuera de lo que han sido las dos puertas", aclaró.

Asimismo, señaló que las puertas tienen un "funcionamiento automático y que se bloquean cuando se cierran, pero se pueden forzar si se es capaz de abrir entre las dos lamas de cristal", lamentó. "Este incidente nos hace replantear todo el sistema de seguridad del hospital", avanzó Escudero, que anunció que esta será una de las primeras cuestiones que se tratarán de solucionar cuando mejore la situación de la mujer agredida y de sus familiares.

El gerente de ASEF también aclaró que el anuncio que se hizo este miércoles sobre el adelanto del refuerzo del personal de seguridad no estaba relacionado directamente con este suceso: "Tenemos un refuerzo todos los veranos porque en ocasiones puntuales se necesita cuando hay personas más o menos agresivas en determinadas áreas del hospital. Ha sido una coincidencia porque ya se había solicitado", especificó.