Detienen a un pasajero con 40.000 cigarrillos de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.000 paquetes de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza, ocultas en el equipaje de un pasajero procedente de un vuelo de Fráncfort con origen inicial en Estambul. El tabaco carecía de las precintas fiscales reglamentarias y alcanzaba un valor de mercado estimado en 12.000 euros.

La intervención se produjo el pasado 8 de mayo durante un control rutinario de pasajeros en la terminal de llegadas del aeropuerto, cuando agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaban labores de verificación fiscal, según informa la Benemérita.

Durante el dispositivo, los investigadores identificaron a un joven de 23 años y nacionalidad rumana cuya actitud levantó sospechas. Tras someter sus dos maletas facturadas a una inspección mediante escáner y una posterior apertura manual, los agentes localizaron los paquetes de tabaco, que contenían un total de 40.000 cigarrillos.

Como consecuencia de los hechos, se procedió a la incautación de la mercancía por una infracción administrativa a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando. Según la normativa vigente, este tipo de infracciones conlleva el decomiso del tabaco y sanciones económicas que pueden oscilar entre el 450% y el 600% del valor de la mercancía intervenida.