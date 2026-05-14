Detenido en Ibiza por agredir sexualmente a una paciente ingresada en el Hospital Can Misses

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a una mujer ingresada en el Hospital Can Misses. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes, cuando una paciente sufrió esta presunta agresión sexual, según ha adelantado Noudiari y han confirmado desde la Policía Nacional a Diario de Ibiza.

Los agentes se encuentran investigando los hechos y desde la Policía Nacional esperan dar más detalles sobre lo ocurrido este viernes. Al parecer, el presunto agresor es un hombre ajeno al centro hospitalario que subió hasta la planta donde se encontraba ingresada su víctima y, una vez allí, cometió la presunta agresión sexual.

Más seguridad

El PSOE ibicenco ha mostrado su "más rotunda y absoluta condena" ante los hechos, y añade que supone "una vulneración flagrante de la seguridad más elemental y un ataque brutal contra una mujer que merecía, precisamente en un momento de vulnerabilidad, toda la protección que el sistema sanitario tiene la obligación de garantizarle".

"Que un hombre pudiera entrar por la noche en el hospital, subir hasta una planta con pacientes ingresados, entrar en una habitación y agredir sexualmente una mujer sin ser identificado hasta horas después revela un fallo de seguridad de una gravedad extrema. No puede haber excusas ni medias tintas: el sistema falló y esto tiene consecuencias", subrayan.

En este sentido, los socialistas reiteran la existencia de "fallos gravísimos que exigen una respuesta urgente". También reclaman que "el Área de Salud de Ibiza y Formentera ofrezca explicaciones públicas, claras y transparentes sobre cómo fue posible este acceso y qué protocolos de seguridad existían en el momento de los hechos" y que "se refuercen con carácter urgente e inmediato los controles de acceso en el hospital, especialmente en horario nocturno, para garantizar la seguridad de todas las personas ingresadas".

En cuanto a la víctima, piden que se le "garantice una atención integral, especializada y con perspectiva de género, así como el acompañamiento y los recursos que necesite durante todo el proceso". Del mismo modo, exigen que "la respuesta judicial sea contundente, ágil y proporcional a la extrema gravedad de los hechos".

"Un hospital es un lugar de cura. No puede convertirse en un espacio de vulnerabilidad para las mujeres. Las mujeres tenemos derecho a estar seguras en todos los espacios, especialmente cuando más lo necesitamos. Lo que ha pasado en Can Misses no se puede repetir y exigimos que las instituciones competentes actúen con la misma contundencia con que nosotros levantamos hoy la voz", exigen.