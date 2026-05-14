Esto es lo que cuesta comer dentro de la discoteca Amnesia Ibiza

Ibiza suma este verano una nueva parada gastronómica para quienes buscan algo más que música, fiesta y noches memorables. Deleito, la cadena de hamburguesas gourmet de estilo street food nacida en Barcelona, llega por primera vez a la isla con un pop-up en Amnesia Ibiza, uno de los clubes más emblemáticos del ocio nocturno nacional e internacional.

La apertura supone el desembarco de la marca en un espacio clave de la noche ibicenca. El proyecto gastronómico, impulsado por Alberto Gras, finalista de MasterChef 8, Rai Recoder y Gerard Moreno, se instala en la zona al aire libre del club con una propuesta pensada para quienes quieren arrancar la noche con una burger antes de entrar de lleno en la pista.

Cuánto cuesta comer en Deleito Amnesia Ibiza

La propia cuenta de TikTok de Deleito muestra parte de la carta del nuevo espacio en un vídeo en el que también aparece Alberto Gras hablando de la propuesta. En esa carta se pueden ver algunas de las hamburguesas, entrantes y postres que estarán disponibles en el pop up de Amnesia Ibiza.

La cheeseburger cuesta 14 euros, mientras que la Heura cheeseburger, la opción pensada para veganos, tiene un precio de 15 euros. La bacon cheeseburger sube hasta los 16 euros.

Entre las opciones más llamativas figura la Wagyu cheeseburger, que alcanza los 25 euros, convirtiéndose en una de las propuestas más caras de la carta. Además, aparece como coming soon la esperada burger Amnesia, una creación exclusiva para este pop-up que tendrá un precio de 18 euros.

Alberto Gras junto a la carta de Deleito / TikTok

Con estos precios, una comida sencilla con hamburguesa y patatas puede situarse entre los 22 y los 33 euros, dependiendo de la opción elegida. En el caso de añadir postre, como la Nocilla burger, la cuenta subiría otros ocho euros.

La burger exclusiva de Amnesia Ibiza

El gran reclamo de esta colaboración será la burger Amnesia, una creación que solo podrá probarse en este espacio. Según ha detallado el club, la receta está elaborada con mac & cheese, bacon, pepinillos y una salsa cheddar especial, una combinación pensada para conectar con el público internacional que cada verano llena Ibiza.

La propuesta reinterpreta uno de los best sellers de Deleito y lo adapta al espíritu cosmopolita de la isla, en una temporada en la que la experiencia gastronómica gana cada vez más peso dentro de los planes de ocio nocturno.

Hamburguesas, música y noche ibicenca

Deleito llega a Amnesia con una fórmula clara: unir hamburguesas gourmet, música y lifestyle en un mismo espacio, detalla la marca, reconocible por su estética minimalista y cuyo concepto de "hamburguesa mediterránea", busca conquistar tanto al público local como a los visitantes que llegan a Ibiza durante la temporada alta.

La apertura en Amnesia supone el noveno establecimiento de la firma y refuerza su expansión en enclaves vinculados al ocio y la experiencia. La marca ya había apostado por espacios muy transitados y ahora aterriza en uno de los templos de la música electrónica de la isla.