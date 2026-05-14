El Consell de Ibiza reparte las 14.000 autorizaciones establecidas para vehículos de alquiler

El Consell de Ibiza ya ha analizado las solicitudes presentadas por las empresas de alquiler de vehículos, que acumulaban peticiones para 24.112 vehículos en las diferentes fases del procedimiento, y ha autorizado el máximo de 14.000 vehículos previsto en el reglamento aprobado hace tres meses.

La empresa que ha recibido más autorizaciones ha obtenido 634 vehículos, de los que 574 corresponden a adjudicación directa, 50 a rondas de reparto y 10 a vehículos eléctricos. La segunda empresa ha sido autorizada para 575 vehículos, con 525 por adjudicación directa y 50 en rondas de reparto, mientras que la tercera ha recibido autorización para 500 vehículos, 450 por adjudicación directa y 50 en rondas de reparto. En el otro extremo del reparto, tres empresas que únicamente habían solicitado un vehículo han recibido autorización en los tres casos, según informa el Consell, que no revela nombres de ninguna compañía.

El reparto propuesto este año corrige algunas deficiencias detectadas el año anterior en la aplicación de la Ley 5/2024, de 11 de noviembre, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística. El sistema otorgaba de manera directa todos aquellos vehículos para los que la empresa de alquiler de coches tenía un contrato de uso de equipación aeroportuaria con AENA firmado antes de la entrada en vigor de dicha ley.

Además, teniendo en cuenta la inversión que realizan muchos operadores de un año a otro, el reparto aseguraba que todas aquellas empresas que solicitaban permiso por segundo año consecutivo tendrían garantizado, como mínimo, el 70% del número total de autorizaciones concedidas el año anterior.

2.000 vehículos menos que el año pasado

Por otro lado, para agilizar al máximo este trámite, durante estas semanas el Consell ha contactado con todos los responsables de aquellas solicitudes que presentaban deficiencias. De esta forma, en el periodo que se abrirá una vez se apruebe el reparto en el Consejo Ejecutivo, prácticamente no se tendrá que realizar ninguna subsanación para corregir errores en la presentación de las solicitudes o de la documentación que debía ir adjunta.

En marzo, en sesión extraordinaria, el Pleno del Consell de Ibiza aprobó la cuota máxima de 14.000 vehículos para alquiler, 2.000 menos que el año anterior. En 2025, el Consell de Ibiza recibió solicitudes por valor de 28.000 vehículos. Este año, la cifra es ligeramente inferior, con 24.112 vehículos, de los que se han autorizado 11.011 por el sistema de adjudicación directa, 2.789 por el sistema de rondas de reparto y 200 vehículos eléctricos.