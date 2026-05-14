"¿En qué condiciones vamos a trabajar si no tenemos ni dónde descansar?": el calvario de una camarera de piso recién llegada a Ibiza

La ilusión de comenzar la temporada laboral en Ibiza se ha tornado en pesadilla para Juani, una camarera de piso de Granada. Nada más aterrizar en la isla, la trabajadora se encontró con una realidad que asegura dista mucho de las promesas de alojamiento digno: una habitación en condiciones deplorables que ha decidido denunciar públicamente a través de un vídeo en TikTok que se ha vuelto viral.

"Esto es una auténtica vergüenza, aquí no se puede vivir", relata Juani mientras recorre con la cámara del móvil las estancias de lo que debería ser su hogar durante los próximos meses. El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, muestra un catálogo de deficiencias que atentan contra la higiene más básica.

Un "tour" por el abandono

En las imágenes se observa un pasillo sin apenas luz que da paso a una pequeña habitación compartida. Sin embargo, lo más alarmante es el estado de las zonas comunes y el mobiliario.

El plato de ducha presenta acumulación de suciedad y restos de obra o abandono; el inodoro, un preocupante tono amarillento por la falta de limpieza y mantenimiento. El alojamiento tiene un microondas completamente oxidado en su interior y una nevera con restos de moho y suciedad incrustada. "No podéis oler el frigo pero es insoportable", apunta la camarera de piso.

Las paredes tienen grandes manchas de humedad y el piso no cuenta con los requisitos mínimos para poder descansar después de las largas jornadas de trabajo. "Vienes con toda la ilusión del mundo a trabajar, a echar tus horas, y te encuentras con que te quieren meter en una pocilga", lamenta la trabajadora en el vídeo.

El problema de la vivienda

El caso de Juani no es un incidente aislado, sino el último exponente de la crisis habitacional que asola a Ibiza. La falta de vivienda asequible obliga a muchos trabajadores de temporada a aceptar alojamientos facilitados por las empresas que, en demasiadas ocasiones, no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Juani finaliza su denuncia con un mensaje claro para otros trabajadores: "Que nadie se calle, porque esto no se le hace a un ser humano".