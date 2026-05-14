¿Eres cliente de Movistar y te falla la cobertura en Ibiza? Este es el motivo

Los problemas de cobertura que están sufriendo los clientes de Movistar en el centro de Ibiza tienen su origen en el desmontaje de una antena situada en un edificio de la avenida de Bartomeu Roselló, junto al puerto. Según ha confirmado la propia compañía a un usuario que había comunicado la falta de servicio, la antena de esta compañía instalada en ese inmueble ha sido "desmontada recientemente".

La infraestructura formaba parte del conjunto de antenas ubicadas en la azotea del edificio donde Vodafone mantenía desde hace más de 15 años un contrato de alquiler con la comunidad de propietarios. Además de sus propios equipos, Vodafone subarrendaba este espacio a otras empresas del sector.

Este edificio arrastra desde hace tiempo problemas estructurales atribuidos al peso de las antenas. Un informe de un arquitecto concluyó que la "excesiva carga en la cubierta", unida a condiciones ambientales agresivas, estaba causando "graves consecuencias estructurales" y recomendaba eliminar parcial o totalmente el sobrepeso de la azotea.

Movistar ha comunicado que ya existe una orden de trabajo para restablecer el servicio, posiblemente mediante la instalación de un nuevo equipo cercano. Hasta entonces, la compañía advierte de que la cobertura en la zona puede ser inestable.