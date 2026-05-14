Platges de Comte, es Vedrà y sa Pedrera: la Ibiza que se sube a bordo de Iberia Express

Ibiza también viaja en avión. La nueva revista de temporada de Iberia Express ha incluido varias imágenes de la isla en su carta a bordo, convirtiendo algunos de sus paisajes más reconocibles en escaparate para los pasajeros.

En las fotografías que aparecen en la publicación se pueden distinguir Cala Conta, Es Vedrà y la zona de sa Pedrera de Cala d’Hort, un enclave que muchos visitantes conocen popularmente como Atlantis, aunque ese no es su nombre correcto.

Unos bocadillos con es Vedrà de fondo / VM

La revista, disponible en los vuelos de Iberia Express, acompaña la oferta gastronómica de la compañía durante la temporada estival. En sus páginas aparecen productos de comida y bebida fotografiados sobre fondos claramente vinculados al imaginario mediterráneo de Ibiza: mar turquesa, acantilados, islotes y rincones costeros fácilmente reconocibles para quienes conocen la isla.

Cala Conta, Es Vedrà y sa Pedrera de Cala d’Hort

Una de las localizaciones que se cuela en la revista es Cala Conta, uno de los paisajes más icónicos del oeste de Ibiza. Sus aguas transparentes y su horizonte abierto la han convertido en una de las postales más repetidas de la isla.

También aparece Es Vedrà, el islote situado frente a la costa de Sant Josep y uno de los símbolos más reconocibles de Ibiza. Su silueta, presente en miles de fotografías de viajeros, vuelve a servir como imagen de reclamo para asociar la isla con naturaleza, mar y verano.

Zona de Cala Comte / VM

La tercera localización es sa Pedrera de Cala d’Hort, conocida erróneamente por muchos como Atlantis. Este rincón, formado por antiguas canteras junto al mar, se ha popularizado en los últimos años entre visitantes y creadores de contenido, aunque el topónimo tradicional sigue siendo sa Pedrera.

Ibiza, reclamo turístico también a bordo

La presencia de estos paisajes en la revista de Iberia Express refuerza el papel de Ibiza como imagen de verano y destino mediterráneo. La isla no solo aparece en campañas turísticas o redes sociales, sino también en soportes cotidianos para miles de viajeros, como la carta gastronómica de una aerolínea.

La publicación muestra productos de la Gastroteca Express —bocadillos, snacks, bebidas y otras propuestas a bordo— con fondos de paisajes ibicencos. Una combinación que une gastronomía, viaje y destino desde el propio asiento del avión.

Para muchos pasajeros, estas imágenes funcionan como una primera postal antes de aterrizar en la isla o como un último recuerdo antes de despegar. En cualquier caso, Cala Conta, Es Vedrà y sa Pedrera de Cala d’Hort vuelven a demostrar su fuerza como iconos visuales de Ibiza.