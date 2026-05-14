Amnesia Ibiza celebra 50 años de música, memoria y baile

Hay nombres que no solo aparecen en la agenda de Ibiza, sino que forman parte de su forma de entender la noche. Amnesia Ibiza es uno de ellos. Este año, el club celebra su 50 aniversario y lo ha hecho con un inicio de temporada que tuvo algo de fiesta, algo de reencuentro y mucho de homenaje a una historia compartida por varias generaciones.

La música siguió sonando hasta el amanecer.

El pasado sábado, el opening de Amnesia Ibiza marcó el primer gran momento de este año especial. La jornada empezó por la tarde en Cova Santa, siguió durante la noche en Amnesia y se alargó hasta el día siguiente en Es Paradis. Más de 24 horas de música que resumieron bien el espíritu de la celebración, que es volver a reunir a la gente alrededor de la pista, sin perder de vista todo lo que el club ha significado para la isla.

El ‘opening’ de Amnesia Ibiza se alargó durante 24 horas.

La expectación se notaba desde días antes. El sold out, anunciado una semana antes, confirmaba las ganas de vivir una cita que no era un opening más. En Cova Santa, la pre-opening party arrancó con artistas como Obskür, Richy Ahmed, JFOX y la aparición sorpresa de Alan Fitzpatrick. Después, los buses de Amnesia trasladaron al público directamente al club para continuar con una experiencia sin pausas.

A las 23 horas, Amnesia Ibiza abrió sus puertas un año más. En la Terraza, Ceri inició la noche antes del B2B de Mar-T y Caal, mientras Marco Faraone y Fleur Shore firmaron uno de los momentos más celebrados. Más tarde, Max Dean, Luke Dean y Enzo Siragusa prepararon el camino hacia el amanecer. Seth Troxler acompañó las primeras luces del día y el sunrise set exclusivo de Joseph Capriati B2B Josh Baker dejó una de las imágenes más especiales del aniversario, con la pista llena, la luz entrando y el público todavía entregado.

En la Main Room, el pulso fue más contundente. Luxi Villar abrió la sala antes de los sets de Alan Fitzpatrick, Amelie Lens, 999999999, Fatima Hajji y Luca Donzelli. Dos espacios, dos formas de vivir la noche y una misma sensación: Amnesia Ibiza ha empezado su aniversario con la energía intacta.

El cierre en Es Paradis añadió un guiño a la Ibiza de siempre. Frente a la idea de celebraciones privadas, Amnesia eligió un espacio clásico de la isla y abrió el acceso a todo el público. Entre espejos, cúpulas y bolas de disco, la fiesta continuó con Josh Baker, Enzo Siragusa, Max Dean, Marco Faraone y Joseph Capriati, que recuperaron esa idea de comunidad que siempre ha estado en el centro de la cultura de club.

La historia continúa en Hyde

Pero el viaje por la historia de Amnesia no termina en la pista. Hasta el 22 de mayo, Hyde Hotel Ibiza, en Cala Llonga, acoge ‘50 Years, 50 Memories’, una exposición de acceso libre que repasa la historia del club desde sus orígenes en una finca ibicenca en 1976 hasta su consolidación como referente internacional de la música electrónica.

La muestra reúne material histórico, piezas gráficas y relatos que ayudan a entender cómo un club puede convertirse en parte de la memoria cultural de una isla. Para quienes han vivido la experiencia Amnesia, es una forma de completarla. Para quienes no lo han hecho, es una oportunidad de acercarse a cinco décadas de noches, sonidos y recuerdos.

Amnesia Ibiza celebra 50 años mirando atrás, pero también hacia adelante. El opening encendió una nueva temporada; la exposición invita a detenerse y comprender el camino recorrido. La agenda por el aniversario deja claro que la historia de Amnesia sigue viva, dentro y fuera de la pista.