Alumna de la Escuela de Arte de Ibiza: "Es importante cuidar nuestros mares para los animales, nuestra alimentación y el entorno"

"Proteger el mar también se aprende desde las aulas", es el gran aprendizaje que deja la septima edición del Foro Futuro de Ibiza y Formentera entre los estudiantes la isla. Diferentes centros de estudiantes, donde han podido escuchar en el Centro Cultural de Jesús, proyectos científicos, retos escolares y experiencias vinculadas a la conservación marina."Una forma distinta de comprender el impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza", resume una alumna del Colegio Sa Real presente.

La relación directa de Ibiza con el mar es uno de los aspectos más repetidos entre los jóvenes asistentes. Un alumno de Sa Colomina asegura que la experiencia le ha ayudado a entender mejor el impacto humano sobre el medioambiente. "Me encantó porque puedes ver cómo contaminamos como humanos y cómo aprender a cuidar", señala.

Ibiza y el mar

Un estudiante destaca la importancia de proteger la naturaleza en una isla rodeada de mar. "En un lugar como Ibiza es importante cuidar la naturaleza; es lo que nos rodea", explica. Desde el Liceo Francés, otro alumno valora la jornada como un incentivo para seguir implicándose en iniciativas ambientales. "Me gustó mucho y quiero seguir aprendiendo sobre conservar la naturaleza y meterme en proyectos para ayudar", afirma.

Por otro lado, entre las jóvenes de la Escuela de Arte, la sensación general es de interés por participar más activamente en futuras ediciones. "Nos hubiera gustado participar en un reto", señala una alumna del centro después de escuchar las presentaciones realizadas por otros colegios e institutos.

Por otro lado, un asistente del mismo centro explica que en su colegio ya realizan actividades relacionadas con la concienciación ambiental, aunque no con este formato. "En el colegio tenemos actividades de concienciación, pero así de este estilo no", comenta. La jornada también despierta reflexiones sobre la importancia de cuidar el entorno marino desde edades tempranas. "Es importante cuidar nuestros mares para los animales, para nuestra alimentación y para el entorno", afirma otra alumna de la Escola d'Art.