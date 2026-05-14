La Aemet alerta de temperaturas "altas para mayo" la semana que viene en Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que en los próximos días continuará el ambiente frío para la época del año, una situación que se intensificará durante la jornada del viernes. Sin embargo, este episodio tiene los días contados: la próxima semana las temperaturas subirán de forma progresiva y probablemente alcanzarán valores "altos para mayo" en Ibiza y Formentera.

Según la previsión de la Aemet, los termómetros podrán superar los 30 o 32 grados en zonas del nordeste peninsular y de la mitad sur, en un cambio de tiempo que dejará atrás el ambiente fresco de estos días.

El tiempo el fin de semana en Ibiza

En Ibiza y Formentera, el fin de semana comenzará con tiempo inestable. Para este viernes 15, Aemet prevé cielos con intervalos nubosos durante la primera mitad del día y posibilidad de lluvia por la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% entre las 12 y las 24 horas. Las temperaturas se mantendrán entre los 13 y los 21 grados. El viento soplará de componente nordeste por la mañana, con rachas en torno a los 15 kilómetros por hora, y rolará a este por la tarde, más flojo.

El sábado llegará una clara mejoría. La previsión apunta a cielos poco nubosos por la mañana y tiempo soleado durante la segunda mitad del día, sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas apenas variarán, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21. El viento soplará del norte por la mañana, con unos 20 kilómetros por hora, y del noroeste por la tarde, más moderado.

Para el domingo, la Aemet prevé de nuevo intervalos nubosos y una probabilidad de precipitación del 35%. Las temperaturas se mantendrán estables, entre los 13 y los 21 grados, con viento del suroeste de unos 15 kilómetros por hora.