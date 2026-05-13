Videovigilancia en Ibiza: Sant Antoni contará con 119 cámaras seguridad, 20 de ellas para la lectura de matrículas

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adjudicado el suministro, la instalación y el mantenimiento de un sistema de gestión de flujos, control de aforos, distanciamiento social y seguridad ciudadana por un importe de 656.000 euros. El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y está financiado con 300.000 euros por la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, y con otros 300.000 euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear, tal y como ha informado en una nota el Consistorio. El Ayuntamiento aportará 56.000 euros de fondos propios.

La actuación contempla la instalación de 79 nuevas cámaras, que se suman a las 40 ya existentes, para que el municipio disponga de un total de 119 de estos elementos de seguridad y control. Entre las nuevas figuran 59 cámaras de entorno, destinadas a la gestión y control del tráfico de coches, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y patinetes, así como al control del flujo de personas y la videovigilancia. De estas, 13 estarán dedicadas al área de Medio Ambiente para el control de puntos de contenedores, que se sumarán a las cinco actuales, hasta alcanzar un total de 18 cámaras en este ámbito.

El proyecto incluye también 20 cámaras inteligentes de lectura de matrículas, con tecnología LPR, para el conteo y control de vehículos. Con estas nuevas unidades, Sant Antoni pasará a disponer de 23 cámaras de este tipo.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con 40 cámaras distribuidas en 23 puntos del municipio, utilizadas principalmente para tareas de vigilancia. Con el nuevo contrato, las 79 cámaras se instalarán en 42 nuevos puntos de control, lo que permitirá alcanzar un total de 65 zonas en todo el municipio.

Pasos de peatones inteligentes

Además, siete de los puntos ya existentes, equipados con dos cámaras cada uno, están vinculados a pasos de peatones inteligentes. Estos sistemas permiten activar automáticamente las luminarias del suelo para incrementar la seguridad vial.

En cuanto al suministro eléctrico, algunos puntos con cámaras se conectarán al alumbrado público, mientras que otros se alimentarán mediante instalaciones fotovoltaicas.

Las cámaras serán visualizadas directamente por la Policía Local de Sant Antoni, con el objetivo de mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante posibles hechos ilícitos detectados en las imágenes.

El proyecto forma parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. En concreto, se integra en el PSTD-ACD Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 2021, dentro del PSTD Pla de Circularitat de les Illes Balears, orientado a la mejora, transformación y puesta en valor del principal núcleo urbano del municipio.