Tirolinas, camas saltarinas y un gran tobogán: un parque infantil de Ibiza que no hay que perderse

Ibiza no solo va de playas, calas y atardeceres. También tiene rincones perfectos para que las familias con niños hagan una pausa entre excursión y excursión. Uno de los últimos en sumarse a esa lista es el parque intantil de la plaza Mestre Terrisser Frígoles, en Puig d’en Valls, en el municipio de Santa Eulària. Es un lugar perfecto dejar que los niños corran, salten y trepen descalzos o incluso puedan meter los pies en la arena en tres zonas diferentes.

El parque infantil, situado en el entorno del Camí Vell de Sant Mateu y la calle Norte, inaugurado en 2024 en honor al Maestro del barro 'Frígoles', cuenta con una amplia zona de juegos de unos 1.400 metros cuadrados. Allí los más pequeños encontrarán tirolinas, camas saltarinas, columpios, juegos adaptados y un gran tobogán de esos que invitan a repetir una y otra vez. Todo el suelo está cubierto de caucho para amortizar caídas y minimizar daños.

El espacio está pensado para distintas edades, con zonas diferenciadas para niños menores de siete años y para los de entre siete y doce. La distribución permite que los más pequeños jueguen con mayor seguridad, mientras los mayores tienen elementos más dinámicos para gastar energía. También se han incorporado zonas de sombra, un detalle especialmente importante en una isla donde el sol suele apretar buena parte del año. Cuenta también con mesas merendero.

Además, hay pista multideporte de más de 900 metros cuadrados, con porterías de futbito y canastas de baloncesto. Un espacio ideal para que los jóvenes jueguen un partido improvisado o para que las familias alarguen la visita más allá del parque infantil. Las instalaciones disponen de un baño gratuito.

Uno de los areneros del parque. / A.S.E.

Turistas con niños

Para los turistas que viajan con niños, este nuevo parque puede convertirse en una parada útil durante su estancia en Ibiza. Está en Puig d’en Valls, una localidad próxima a Vila, y permite cambiar por un rato la arena de la playa por un plan de juegos al aire libre. También puede ser una buena opción para familias alojadas en la zona o para quienes buscan un descanso entre visitas por la isla.

La plaza lleva el nombre de Mestre Terrisser Frígoles, en homenaje al ceramista Antoni Marí Riera, ‘Frígoles’, uno de los artesanos del barro más conocidos y queridos de Ibiza. La denominación fue aprobada por unanimidad tras la petición de varias entidades sociales y culturales de Puig d’en Valls, que quisieron reconocer así tanto su trayectoria profesional como su vínculo humano con el pueblo.

El nuevo espacio forma parte de una parcela pública de más de 6.000 metros cuadrados que, cuando esté completada, contará con más zonas recreativas, deportivas y huertos urbanos, tal y coomo explicó en la nota inaugural el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Ibiza se ha esforado en los úlitmos años en modernizar y crear espacios para los más pequeños. Y, para quienes viajan con niños, una tirolina, una cama saltarina y un buen tobogán pueden ser tan memorables como una foto en una cala de postal.