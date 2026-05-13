Sant Josep acogerá el Ibiza Tech Forum con más de 500 líderes internacionales

Sant Josep acogerá la cuarta edición del Ibiza Tech Forum (ITF), una cita que reunirá a más de 500 líderes internacionales y que pondrá el foco en tecnología, inversión y deporte. La organización ha presentado este miércoles el programa en el Auditori de Caló de s’Oli, espacio que acogerá parte de la actividad del foro, el próximo martes.

El acto ha presentado oficialmente una edición que este año se celebrará en Sant Josep. Representantes de la organización y del equipo de gobierno han detallado un programa que, según la entidad promotora, consolida el evento como el principal punto de encuentro entre tecnología, inversión y deporte en el Mediterráneo.

La coordinadora de Turismo, Eva Ruiz, ha destacado la satisfacción del Ayuntamiento por acoger esta nueva edición. Ruiz ha subrayado que el Auditori de Caló de s’Oli representa "un lugar espectacular para la celebración de todo tipo de eventos corporativos" y ha defendido la apuesta municipal por el turismo MICE, al considerar que aporta valor al municipio. Por su parte, Yassir Doutroi, director de Marketing de Ibiza Tech Forum, ha señalado que el certamen propone una mirada diferente sobre la isla, vinculada a la innovación y al talento. Según Doutroi, esta cuarta edición consolida el foro como uno de los grandes referentes tecnológicos de Balears y del Mediterráneo.

El deporte y su digitalización tendrán este año un papel protagonista. El concejal de Deportes, Xicu Ribas, ha valorado la oportunidad de acoger un evento de este nivel y ha destacado su "utilidad para actualizar tanto el deporte municipal como el área de deportes". En la misma línea, Pere Tarrés, responsable de Sports Tech, ha remarcado la importancia de contar con un espacio que permita al tejido empresarial, deportivo e institucional de la isla acceder al conocimiento de líderes mundiales del deporte y la tecnología.

Cartel Ibiza Tech Forum. / A.S.J.

La apertura oficial tendrá lugar el 19 de mayo en el Hotel Romeos, con la presentación de los 30 finalistas de The Next Unicorn. El 20 de mayo, el foro acogerá la inauguración institucional bajo el título "The Rise of a New Innovation Capital: Spain Leads the Way", con el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, y representantes del Consell de Ibiza, Telefónica, el Govern balear y el Ayuntamiento de Madrid. Esa jornada abordará innovación, inteligencia artificial, smart mobility, smart cities y emprendimiento, mientras que la tarde tendrá como eje el Sports Tech.

El 21 de mayo, el programa tratará asuntos como blockchain, activos digitales, computación cuántica e inversión alternativa. La jornada concluirá con la Exclusive Closing Dinner & Awards Ceremony en Cova Santa. El 22 de mayo, la organización ofrecerá la Networking Boat Experience Day para asistentes VIP.

El ITF 2026 destaca, según la organización, por el alto nivel de sus ponentes. En la vertical de IA y Futuro del Trabajo, liderada por LinkedIn, Ángel Sáenz de Cenzano conversará con Jesús Maturana, de EuroNews. También participarán referentes como Corina Taban, ex-Meta; Jordi Urbea, de Ogilvy Barcelona, y Oscar Lanzendorf, de ElevenLabs. En el apartado de Smart Mobility, intervendrán directivos de BYD, Velca y Bolt. Además, Deloitte y Arqueha debatirán junto al Ayuntamiento sobre smart cities y gemelos digitales.

El Sports Tech constituirá uno de los pilares del foro, con una mesa institucional y la participación de Tommy Robredo, de Barcelona Open; Greg Davies, de Wavze, y Javier Gil, de LaLiga. Además, José Luis Cordeiro abordará la longevidad humana desde la perspectiva del deporte de élite. En el ámbito de la inversión y el blockchain, el foro contará con Daniela Herrmann, de Dynex; Marcus Dantus, de Shark Tank México, y Mitchell Weinstock, de HP Tech Ventures.

El concurso The Next Unicorn reunirá a 30 startups ante un jurado internacional. La empresa ganadora obtendrá una plaza directa en la gran final de la StartUp World Cup, en Silicon Valley, donde optará a un premio de 1 millón de dólares. La edición también incorporará la Tulum Business Delegation, una representación latinoamericana que refuerza el carácter global de la cita en Sant Josep.