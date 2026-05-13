El PSOE denuncia falta de seguridad en una de las principales rotondas de Ibiza

El Grupo del PSOE del Consell de Ibiza ha denunciado la peligrosidad de las obras de la nueva rotonda de los Cazadores por la falta de señalización adecuada y de iluminación nocturna. La formación socialista dice haber recogido el malestar y las quejas de numerosos vecinos y usuarios de la carretera, que alertan del estado de este tramo.

El conseller socialista Víctor Torres ha advertido de que la zona representa ya un riesgo para la seguridad vial, especialmente tras el aumento del tráfico en las carreteras de Santa Eulària y Sant Joan con el inicio de la temporada. "Es intolerable que una obra de estas dimensiones, en una intersección tan transitada, no tenga unas medidas de seguridad suficientes para las personas que circulan por ella", ha manifestado Torres.

El conseller también ha trasladado las quejas de los usuarios del transporte público, que deben atravesar la zona de obras como si afrontaran una "auténtica yincana" para llegar a la parada del autobús. "Resulta lamentable comprobar que el Consell no ha habilitado ni un solo paso ni un espacio seguro para peatones y usuarios del autobús. Esta falta de previsión pone en riesgo su seguridad", ha criticado Torres.

Tramo del cruce de los cazadores. / PSOE

Para el Grupo Socialista, esta situación refleja una gestión "nefasta" del equipo de gobierno de Vicent Marí y del conseller de Carreteras, Mariano Juan. Torres ha subrayado que las obras no solo resultan peligrosas, sino que acumulan un retraso "injustificable" que perjudica a diario a los vecinos y vecinas de la isla.

"El equipo de gobierno del Partido Popular ha demostrado una falta de previsión absoluta. Estos trabajos deberían haber terminado hace mucho tiempo y ahora avanzan sin control suficiente, con un riesgo evidente para la integridad de las personas que pasan por esta carretera", ha remarcado el representante del PSOE.

Tramo del cruce de los Cazadores. / PSOE

Ante el aumento de la circulación de vehículos pesados y turistas hacia el norte de la isla, el Grupo Socialista exige al Consell de Ibiza una actuación inmediata para corregir las deficiencias de señalización, instalar sistemas de iluminación y garantizar accesos seguros a las paradas de transporte público. "No podemos esperar a que ocurra un accidente grave para adoptar unas medidas que el Consell debió prever desde el primer día", ha insistido Víctor Torres.

El conseller socialista ha asegurado que la parálisis y la mala planificación de Mariano Juan y Vicent Marí han creado un caos que "Ibiza no se puede permitir por más tiempo". Por último, Torres ha instado al ejecutivo insular a dar la cara y a poner orden en una de las principales arterias de la red viaria de la isla.