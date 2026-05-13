La Plataforma de Ibiza con Palestina convoca un evento familiar en ses Figueretes para conmemorar la Nakba Palestina

La Plataforma de Ibiza con Palestina celebra este sábado un evento familiar, solidario y reivindicativo en conmemoración de la Nakba Palestina, una cita con la que el pueblo palestino recuerda cuando sus familias fueron desplazadas de sus tierras en 1948. La cita tendrá lugar a partir de las 11 horas en la plaza Julià Verdera de ses Figueretes y contará con diferentes actividades para niños y adultos, comida solidaria, música en directo y talleres. El objetivo del acto es, según indica la Plataforma en una nota de prensa, "mostrar nuevamente el apoyo del pueblo de Ibiza al pueblo palestino en su lucha por justicia y dignidad".

La jornada comenzará a las 11 horas con un taller de percusión impartido por la agrupación Ritmos Bio-Lens. A continuación, a las 11.30 horas los más pequeños serán los protagonistas con diferentes talleres infantiles y a partir de las 12.30 horas el evento contará con música en directo. Los asistentes podrán disfrutar también de un taller de árabe a las 13.30 horas y podrán disfrutar de una degustación solidaria. Todo donativo recaudado será destinado a 'Somos su voz'.

La Plataforma de Ibiza con Palestina insta en sus redes a toda la ciudadanía a "actuar y asistir al evento solidario", invitándola a “una vez más dar voz al pueblo palestino y exigir el fin del genocidio que hoy continua, el fin del colonialismo sionista, la limpieza étnica y el apartheid ejercidos contra el pueblo palestino y el derecho al retorno de todas las personas refugiadas palestinas”, indican.

Conmemorar la Nakba

La Nakba, que en árabe significa 'catástrofe', hace referencia al desplazamiento forzoso de más de 700.000 palestinos en 1948, coincidiendo con la creación de Israel sobre la mayor parte del territorio histórico de Palestina, así como la destrucción de aldeas para evitar el regreso de sus habitantes.

“Conmemorar la Nakba en mayo no es solo recordar lo que ocurrió en 1948, sino también denunciar que ese proceso de colonización, limpieza étnica y apartheid persiste hasta hoy. Es un llamaminto a la conciencia internacional y a la solidaridad con el pueblo palestino en su lucha por justicia, dignidad y derecho al retorno”, indican en la nota.

Según el comunicado, "la mayoría de la población de Gaza, de 2,3 millones de personas, ha sido desplazada, mientras que actualmente en Líbano hay más de 1,2 millones de personas desplazadas por los ataques israelíes”.