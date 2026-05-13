Piden denegar un nuevo chiringuito en Ibiza por la saturación del litoral

El grupo ecologista GEN-GOB ha presentado alegaciones a la solicitud de autorización para instalar un nuevo chiringuito en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre del tramo de costa de Punta Pedrera, en Sant Josep.

El expediente, actualmente en exposición pública, plantea la instalación de un quiosco cerrado de 19,20 metros cuadrados, una terraza de tarima de madera de 50 metros cuadrados, dos baños químicos, dos depósitos de agua, cuatro parasoles, once mesas y 38 sillas, según recoge la entidad ecologista en un comunicado de prensa.

El GEN sostiene que el enclave no es adecuado para acoger un establecimiento de estas características por motivos de seguridad y por la presión que ya soporta el litoral. La zona es “especialmente peligrosa” al encontrarse junto al acantilado y los muros de la antigua cantera, destaca la nota.

En sus alegaciones, la organización recuerda que recientemente se ha dictado la clausura de un establecimiento en una zona próxima del municipio de Sant Josep, en referencia al chiringuito Es Puetó. Aunque no se trata exactamente del mismo punto, el GEN-GOB subraya que uno de los motivos recogidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears fue el alto nivel de saturación de servicios e instalaciones de temporada en todo el litoral balear.

Para la entidad, ese reconocimiento de la saturación por parte de la propia administración debería servir como argumento suficiente para rechazar nuevas concesiones que puedan afectar negativamente a la conservación de la costa y al uso colectivo de estos espacios. Advierte de que este tipo de ocupaciones "incrementan la presión humana sobre el litoral y pueden alterar la dinámica natural de los ecosistemas".

Saturación de negocios

La organización ecologista también vincula esta solicitud con la situación general de saturación de negocios de restauración en Ibiza, no solo en la costa sino en el conjunto de la isla. En este sentido, recuerda que la propia patronal del sector ha reclamado en varias ocasiones una moratoria para nuevas licencias, con el objetivo de evitar una pérdida de calidad del servicio por la falta de personal suficiente y cualificado. El GEN añade que esta demanda de mano de obra "agrava los problemas de vivienda tanto para trabajadores temporales como para residentes, que no pueden competir con el mercado turístico y estacional".

Por todo ello, la entidad considera que las nuevas concesiones planteadas en la costa de Ibiza “no corresponden de ninguna manera a una necesidad” y van “frontalmente en contra del interés general y de la calidad turística”. En consecuencia, el GEN reclama que se deniegue esta autorización.