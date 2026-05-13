La pesca tradicional del 'gerret' podrá continuar en Ibiza hasta 2029

La Comisión Europea ha autorizado una nueva prórroga de la excepción que permite continuar pescando gerret (Spicara smaris), jonquillo (Aphia minuta) y cabotí (Pseudaphya ferreri) con artes tradicionales en aguas de Baleares hasta 2029.

La decisión garantiza la continuidad de una modalidad de pesca artesanal especialmente vinculada a la cultura marinera y gastronómica de las Islas, con una importancia destacada en Ibiza en el caso del gerret, una de las especies más apreciadas en la cocina local.

La prórroga avala el modelo de cogestión, seguimiento científico y control técnico impulsado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural junto al sector pesquero. Este sistema permite que los pescadores artesanales puedan seguir capturando estas especies mediante una actividad regulada y sometida a supervisión técnica y científica continuada, explica el Govern balear en un comunicado.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha destacado que “esta nueva prórroga es el resultado de un trabajo riguroso, constante y compartido entre la Administración, el sector pesquero y la comunidad científica”. Grau ha señalado que la Comisión Europea “vuelve a dar luz verde a las Islas Baleares porque se ha demostrado que esta pesquería se gestiona con criterios técnicos, con seguimiento científico y con la implicación directa de los pescadores”.

El Reglamento de ejecución de la Comisión Europea prorroga la excepción prevista en la normativa comunitaria sobre la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima para el uso de redes de tiro desde embarcación destinadas a la pesca de gerret o caramel, jonquillo y cabotí en determinadas aguas territoriales de Baleares.

La normativa europea limita el uso de estos artes de pesca en el Mediterráneo, pero permite autorizar excepciones cuando se cumplen requisitos de gestión, control, selectividad y sostenibilidad. En el caso de Baleares, la autorización se ha ido renovando gracias a la existencia de un plan de gestión específico, al trabajo conjunto con el sector y a la presentación periódica de informes técnicos que acreditan el cumplimiento de las condiciones exigidas por Bruselas.

Según recoge la Comisión Europea, el plan garantiza que no habrá un incremento futuro del esfuerzo pesquero, limita las autorizaciones a un máximo de 55 embarcaciones y acredita que esta actividad tiene una incidencia limitada sobre el medio marino. También destaca que las redes se calan en la columna de agua sin entrar en contacto con el fondo y que se trata de una pesquería altamente selectiva, con escasas capturas accesorias.

Plan de cogestión específico

La prórroga es fruto de la colaboración entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la Secretaría General de Pesca, los técnicos de la Dirección General de Pesca, los científicos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y el sector pesquero, a través de la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. La actividad de los artes de tiro cuenta con un plan de cogestión específico, uno de los más antiguos de España, y con un seguimiento exhaustivo desde 2012, actualmente a cargo del proyecto REMAR2, ejecutado por el Imedea.

Grau ha subrayado que “no se trata solo de mantener una actividad tradicional, sino de hacerlo con garantías, con control y de acuerdo con la normativa europea”. En este sentido, ha añadido que el trabajo de la Dirección General de Pesca, junto al sector y los equipos científicos, permite compatibilizar “la continuidad de estos artes tradicionales con la conservación de los recursos marinos”.

La pesca del jonquillo se desarrolla habitualmente entre mediados de diciembre y finales de abril, mientras que la campaña de los artes de tiro tradicionales se regula cada año de acuerdo con el Plan de Gestión y las autorizaciones correspondientes.