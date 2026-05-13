La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años

La creadora de contenido @lauraysutribu ha compartido en Instagram un vídeo en el que relata, con humor, cómo vivió junto a su marido una noche de fiesta en Ibiza durante el 50 aniversario de Amnesia. La pareja llegó a la isla convencida de que podría aguantar la noche entera, pese a que el día había empezado mucho antes de lo recomendable.

Según explica en el vídeo, la idea parecía buena: viajar a Ibiza, disfrutar del ambiente previo, cenar algo, tomar unas copas y acabar la noche en una de las discotecas más conocidas de la isla. El problema, como reconoce ella misma, era que ambos venían ya cansados de casa.

Su marido se había levantado a las seis de la mañana porque uno de sus hijos tenía campeonato de judo. Ella también había madrugado porque otro de sus hijos jugaba al fútbol. Aun así, decidieron seguir adelante con el plan.

“Como si tuviésemos 20 años”

La creadora cuenta que todo el mundo confiaba en que aguantarían hasta el final. “Vosotros aguantáis seguro”, les decían. Y con esa presión, entre broma y orgullo, la pareja decidió no rendirse antes de tiempo.

La jornada en Ibiza empezó con “cervecitas, tapitas, Puerto de Ibiza, copitas” y terminó en Amnesia, donde, según relata, se lo estaban pasando “de maravilla”. Música, buen ambiente y la sensación de estar bailando como si el cansancio no existiera.

Uno de los momentos más divertidos del relato llega cuando explica que acabaron haciendo amistad con un grupo de jóvenes italianos que, por edad, casi podían ser sus hijos. “Era como si nos conociésemos de toda la vida”, cuenta.

Hasta que ya no quedaba nadie

Lo más llamativo de la historia es que la pareja no se fue ni a las tres, ni a las cinco, ni a las ocho, ni a las diez. Según relata la creadora, salieron de Amnesia cuando ya no quedaba prácticamente nadie, con la luz del día entrando por la terraza y la música apagándose.

Consejos si vas a salir de fiesta en Ibiza y ya no tienes 20 años

Más allá de la anécdota, el vídeo deja una pequeña lección práctica para quienes tienen previsto salir de fiesta en Ibiza: conviene organizar bien el día, descansar antes de una noche larga y no subestimar lo que supone enlazar madrugón, viaje, cena, copas y discoteca.

También es recomendable tener claro cómo volver al alojamiento, hidratarse durante la noche y no apurar más de la cuenta si al día siguiente hay planes o viaje de regreso.