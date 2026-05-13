Gastronomía, artesanía y rock para dar la bienvenida a la Primavera en Sant Antoni

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha programado para este sábado 16 de mayo la V edición de la Fiesta de la Primavera, una propuesta abierta a todos los públicos que reunirá música en directo, actividades infantiles, artesanía y gastronomía local. La programación tendrá como uno de sus principales atractivos el Rock Nights Festival 2026, que tendrá lugar en Sa Punta des Molí.

El cartel del festival estará encabezado por Los Bengala, Dear Joanne, The Small Fortunes y The Metrallas. Según el comunicado municipal, la cita volverá a convertir Sant Antoni en "un punto de encuentro para los amantes del rock y de la música en vivo, en un enclave junto al mar", apuntan desde la organización.

El concejal de Turismo, Fiestas y Desarrollo de la Economía Local, Miguel Tur, destaca que la fiesta está pensada para el público familiar, con actividades infantiles y música en directo. Tur subraya además que la programación, "incorpora propuestas gastronómicas y puestos de artesanía con el objetivo de dinamizar la actividad local e impulsar el inicio de la temporada".

La Fiesta de la Primavera también incluirá actividades familiares en el Passeig de ses Fonts, donde se instalará una zona infantil con juegos y castillos hinchables. Asimismo, de 12 a 14 horas y de 16 a 18 horas, los más pequeños podrán disfrutar de espectáculos de burbujas y actividades de globoflexia a cargo de Bimbi Magical.

El paseo contará además con puestos de artesanía local, con productos hechos a mano y recuerdos especiales para apoyar al comercio del municipio. De forma paralela, durante el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, varios restaurantes de Sant Antoni ofrecerán menús especiales de primavera para poner en valor la gastronomía local.

Tercera edición del Rock Nights Festival

Por su parte, el CEO y fundador de Concept Hotel Group y Rock Nights, Diego Calvo, ha explicado que esta será la tercera edición del Rock Nights Festival en Sant Antoni y la primera que se celebrará en Sa Punta des Molí. "Con este tipo de eventos damos apoyo a la música en directo y abrimos nuestro ciclo de conciertos al público de forma gratuita. Es una manera de seguir impulsando la música en vivo en la isla", señala Calvo.

El Rock Nights Festival, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza, se celebrará el sábado 16 de mayo a partir de las 18 horas en Sa Punta des Molí. El evento reunirá a bandas nacionales e internacionales frente al mar.

El cartel contará con las actuaciones de Los Bengala, procedentes de Zaragoza; Dear Joanne, de Madrid; The Small Fortunes, de Manchester; y The Metrallas, de Ibiza. La jornada se completará con las sesiones de los DJ Colin Peters, Diego Calvo y Simone.

La organización ha animado a residentes y visitantes de toda la isla a acercarse a Sant Antoni para disfrutar de una jornada dedicada al rock y a la música en directo.