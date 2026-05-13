La ofensiva iniciada por el Consell y los ayuntamientos de la isla contra la proliferación de caravanas, sobre todo en suelo rústico, pero también en urbano. Las administraciones insulares han decidido coordinarse para evitar que los vehículos vivienda acaben rotando de un municipio a otro en función de si hay más o menos presión. Según datos aportados por el Consell, en lo que va de año ya se ha denunciado a 17 vehículos estacionados en suelo rústico en la isla, cuatro más que durante el año pasado, y se han colocado 56 avisos informativos a caravanas en situación irregular, previos a la denuncia.

Llama la atención

Otra ofensiva iniciada hace ya meses por los ayuntamientos es contra las personas que tiran basuras o todo tipo de enseres fuera de los horarios o de los contenedores y espacios habilitados. Aunque ya es común ver las cámaras que controlan algunos lugares con muchos contenedores, en las últimas semanas los ayuntamientos se han decidido a publicar en sus redes los vídeos con las infracciones, informando de las sanciones que conllevarán las irregularidades. El objetivo es claramente disuasorio.