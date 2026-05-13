La autora Alba Olmedo, en Ibiza: «Gaudí supo mantener la mirada de niño hasta el final»

Coincidiendo con el centenario del fallecimiento del máximo exponente del modernismo catalán, vio la luz el pasado mes de marzo ‘El gran libro de Gaudí’ (Beascoa), escrito por Alba Olmedo González (Castellón, 1988). Puede que a los que estuvieron en las celebraciones del Día del Libro de Sant Jordi, Vila, Sant Antoni o Santa Eulària les resulte familiar el nombre porque la autora, residente en la isla desde 2023, estuvo en todos estas localidades firmando ejemplares los días 23, 24 y 25 de abril.

Este álbum ilustrado, cuenta su artífice, es una invitación a descubrir el universo de Antoni Gaudí i Cornet de la mano, o mejor dicho, de la garra de Gaudimus, un dragón que habita en el Park Güell, una de las obras más emblemáticas del genial arquitecto catalán. De hecho, lo que propone este trabajo es un recorrido por la biografía y los edificios más icónicos de Gaudí, «descubriendo formas ocultas, referencias a la naturaleza y los secretos del modernismo». En sus 32 páginas, ilustradas por Marina Montenegro Carreras, aparecen, además del citado parque; la cripta de la Colonia Güell; las casas Vicens, Calvet, Batlló, y Milà; y la Sagrada Familia.

Alba Olmedo firmó libros en el puesto de Sa Cultural en la celebración del Día del Libro de Ibiza, en Vara de Rey. / Archivo personal de Alba Olmedo

Con un formato de ‘buscar y encontrar’, el libro lanza retos que requieren estar atento al detalle y estimulan las preguntas y la creatividad de los pequeños lectores y de los adultos. La idea, como explica Olmedo, es que descubran «el modernismo, la técnica del trencadís y la importancia de la naturaleza en la obra de Gaudí» mediante el juego. Es algo que casa muy bien con el espíritu de este arquitecto, que creando sus proyectos «exploraba, jugaba y se divertía como un enano». Si hay una cualidad del carácter de Gaudí que le fascina a la autora es que «supo mantener la mirada de niño hasta el final» y fue capaz de combinar «la innovación y la belleza con la practicidad».

La naturaleza, fuente de inspiración

‘El gran libro de Gaudí’ pretende, en especial, transmitir la forma que tenía de entender el mundo. «Para él la originalidad era volver al origen, es decir a la naturaleza, que fue su gran maestra», apunta Olmedo. En el álbum ilustrado relata que Gaudí empezó a fijarse con atención en su entorno siendo un niño. Los ataques de reumatismo que le impedían corretear y saltar le llevaron a buscar otras maneras de pasar el tiempo. Su juego preferido era contemplar con curiosidad la forma de las piedras, de los árboles o de las olas, las alas de los pájaros o los colores de las flores. Todo lo que la naturaleza le enseñó lo aplicó en su trabajo.

La publicación recoge aquella famosa frase que dijo Elies Rogent, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, cuando Gaudí se graduó: «Le hemos dado el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá». Aunque ahora se le considera una eminencia en su campo, en sus tiempos la audacia de sus obras le granjeó críticas y burlas de muchos de sus contemporáneos. Por ejemplo, la Casa Milà, conocida popularmente como La Pedrera, recibió este apodo de forma despectiva de la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX porque se decía que parecía una cantera. Un dato curioso que cita la autora en este sentido es que «el único galardón que recibió Gaudí en toda su vida fue el que le otorgó el Ayuntamiento de Barcelona por la Casa Calvet, más clásica que, por ejemplo, la Casa Vicens».

Una de las intenciones de esta publicación es reforzar entre la infancia la importancia de creer en uno mismo, independientemente de lo que digan los demás. «Gaudí, aparte de tener el apoyo del empresario Eusebi Güell, que fue su principal patrocinador, demostró tener una fuerte convicción en sus ideas», señala Olmedo. Para los adultos que abran esta obra, la enseñanza es clara. En palabras de la escritora, «tenemos que aprender a mirar como niños», como hacía Gaudí.

El origen del proyecto

A Olmedo, que estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual y que trabaja como consultora de marca personal, el proyecto de ‘El gran libro de Gaudí’ le llegó de rebote. Fue una amiga que conoció en un taller de escritura la que había recibido el encargo del sello infantil del grupo Penguin Random House y al no poder hacerlo se lo propuso a ella. «La idea de este trabajo es de Beascoa, que fue la que me dio el concepto del libro», detalla Olmedo, que considera este título su ópera prima, aunque ya tenía otros publicados: ‘Behind Illustrations’, con Anna Blanco; y ‘10 fracasados’ y ‘12 cabezones’, dos cuentos autopublicados con unos compañeros.

Interior de la publicación, ilustrada por Marina Montenegro. / J.A. RIERA

‘El gran libro de Gaudí’ lo escribió en Ibiza en 2025. Está en castellano y en catalán se está reeditando después de agotarse. Su presentación pública fue el pasado sábado en la librería Sa Cultural, en Vila, en formato cuentacuentos, una actividad que probablemente se repita en la biblioteca de Sant Jordi. Mientras, la autora ya está escribiendo de nuevo, esta vez «una novela costumbrista». Y es que para ella «Ibiza es una fuente de inspiración gigante».