Una jornada para conocer todas las posibilidades de la patata de Ibiza

El centro de Sant Josep acoge este domingo la III Feria de la patata ibicenca, una jornada gastronómica que ofrece diversas actividades divulgativas y se complementa con un concurso en el que diversos restaurantes se medirán con recetas preparadas para la ocasión. Este año, este evento se ha trasladado al domingo para que así coincida con la celebración de Sant Isidro, el patrón de los agricultores, que se desarrollará por la tarde en la misma localidad.

La cita dará comienzo a partir de las doce del mediodía, cuando dará comienzo un circuito de tapas, a un precio de cinco euros, que tengan como ingrediente principal a la patata ibicenca. Para el concurso de este año se han animado a participar Es Galliner, Paulis Bakes, Can Bernat Vinya, Granola y el Bar del centro de mayores de Sant Josep.

Al mismo tiempo, se ofrecerán exhibiciones culinarias en la carpa instalada en la plaza del Ayuntamiento, donde la bloguera Ester Vila mostrará cómo aprovechar las pieles de patata; la periodista Marta Torres elaborará una ensalada pagesa, mientras que Esperança Ribas y Margarita Sala recuperarán el guiso de cordero con mejorana, una receta tradicional que ha quedado en el olvido.

La chef Marga Orell, durante la presentación de la III Feria de la patata ibicenca. / Vicent Marí.

Además, la feria dedicará un espacio dedicado a las posibilidades que ofrece la patata en la repostería con el chef Miguel López, de Taste of Salia, mientras que la chef Marga Orell impartirá un charla explicativa sobre las técnicas de corte del tubérculo.

El punto culminante de la jornada llegará a las dos del mediodía, con una comida popular a base de sofrit pagès a un precio de cinco euros el plato.

Paralelamente, Sant Josep también organiza la Semana gastronómica de la patata, que se desarrolla del 18 al 24 de mayo, recuperando las históricas jornadas dedicadas a este ingrediente que emprendió Joana Biarnés, de Cana Joana, en 1997. Para esta ocasión, se han animado a participar Can Berri Vell, Es Balneari Cala Carbó, Taste of Salia, Ca na Sofia, s'Espartar, Rascalobos y sa Caleta.