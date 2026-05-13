Joan Tur Roselló, Asociación de Defensa del Agua de Ibiza: "La industria turística tiene que abastecerse de agua desalada y dejar el agua de la lluvia para recuperar los acuíferos y para los payeses"

Santa Gertrudis acoge este martes la presentación oficial de la Asociación de Defensa del Agua (ADA), una organización sin ánimo de lucro que surge de la preocupación de payeses y vecinos de la zona por la situación de los recursos hídricos. "Somos cuatro campesinos de raza pura, nacidos y residentes en el campo, que estamos preocupados por el agotamiento de los pozos y acuíferos de toda la vida", denuncia uno de los fundadores de la asociación, el traumatólogo jubilado Joan Tur Roselló.

El origen de esta asociación se remonta dos años atrás, cuando Tur y otros vecinos de la zona iniciaron una recogida de firmas en la que instaban al Consell Insular a convocar el Consell de Alcaldes de carácter urgente para tomar medidas para que la industria turística, especialmente hoteles y apartamentos, "se alimenten de agua desalada". En esta petición, además, solicitaban también que la flota de camiones que suministra a los chalets diseminados cargara el agua de las plantas desaladoras, dejando que "el agua de lluvia recargue los acuíferos". Dos años después y tras haber conseguido cerca de 6.400 firmas, lo que les ha permitido ser recibidos por autoridades insulares y del Govern balear, como el Director General de Recursos Hídricos, Juan Calafat, dan un paso adelante para "que se escuche nuestra voz". "En este tiempo no nos han convocado en ninguno de los debates, reuniones y mesas sobre el agua que se han celebrado", lamenta Tur, quien afirma que por este motivo deciden crear la asociación y tener "una entidad jurídica".

Agua desalada para el sector turístico

Una de las principales reivindicaciones con las que nace la Asociación Defensa del Agua es, precisamente, la que se reivindicaba en la recogida de firmas llevada a cabo en 2024: que la industria turística se sirva de agua desalada en lugar de la de los acuíferos. "Somos de la opinión de que la industria turística tiene que abastecerse de agua desalada y dejar el agua de la lluvia para recuperar los acuíferos y para los payeses", afirma Tur. Para ello, asegura, es necesario aumentar la capacidad de las desaladoras de la isla. "Tenemos tres desaladoras que pueden producir unos 10 hectómetros cúbicos, algo insuficiente", explica Tur, quien pone como ejemplo las existentes en zonas como Torrevieja, con 100 hectómetros cúbicos. Tur se muestra partidario tanto de la ampliación de las actuales como de la construcción de una cuarta desaladora.

De esta agua producida por las desaladoras, desde la asociación defienden que deberían abastecerse los llamados "grandes consumidores". Estos son, cuenta Tur, hoteles, restaurantes o urbanizaciones situadas en las zonas costeras y camiones que transportan el agua de los pozos "día y noche". "Durante años cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Desde Sant Miquel hasta Cala Salada, donde vayas, calas, playas, hoteles y restaurantes se alimentan de perforadas que nadie sabe de dónde son", lamenta Tur. Desde la asociación también reivindican que, para que estos camiones puedan proveer el agua desalada, es necesario aumentar el número de dispensadores y denuncian la existencia de "solo tres o cuatro".

Gestión insular del agua

Las necesidades de Mallorca o Menorca respecto al agua no tienen por qué ser las mismas que las de Ibiza, cuenta Tur. "Cuando se hizo el traspaso de competencias de Madrid a Baleares se transfirieron al Govern balear las competencias en cuanto a los recursos hídricos", explica Tur, quien argumenta que esta situación contraviene la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que establece que la gestión del agua debe hacerse por demarcaciones hidrográficas y no por fronteras administrativas para hacer un buen uso de las masas de agua. La Asociación Defensa del Agua rechaza también los límites municipales y los planes de gestión del agua municipales. "Las tres desaladoras existentes están interconectadas y depuradoras como la de sa Coma prestan servicios a varios municipios", indican desde la asociación.

"Consideramos que el Consell debe crear una oficina a la que acudir para tener información sobre el ciclo del agua, que asuma estos temas y que gradualmente se cree una agencia insular del agua", indica Tur.