La Policía le "invita cordialmente" a dar explicaciones tras abandonar residuos en ses Salines de Ibiza y da detalles de la matrícula de su vehículo

La Policía Local de Sant Josep informa de que, gracias a la colaboración ciudadana, ha podido identificar a una persona presuntamente relacionada con el abandono de residuos en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza. En un mensaje difundido por las redes sociales, los agentes recuerdan con ironía que "algunas personas todavía creen que el Parque Natural es un punto limpio", pero advierten de que este espacio protegido no puede utilizarse para depositar basura ni objetos fuera de los lugares habilitados.

Los agentes señalan que ya conocen quién habría abandonado los residuos en este entorno natural protegido e invitan "cordialmente" al propietario de un vehículo, cuya matrícula "empieza por 9" y "termina por H", a pasar por dependencias policiales para dar explicaciones.

"Una buena explicación"

Según indica el cuerpo, la colaboración del titular del vehículo y su justificación de los hechos "podrán ser tenidas en cuenta favorablemente" en la correspondiente propuesta de sanción. "Porque siempre estamos dispuestos a escuchar una buena explicación. Especialmente cuando llega a tiempo", añade la Policía Local de Sant Josep en su publicación.

Las cámaras de videovigilancia instaladas y las denuncias vecinales están poniendo coto a estas prácticas incívicas, que son hechas públicas por los ayuntamientos y cuerpos de seguridad en sus redes sociales cada día.