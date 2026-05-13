Isa Duque, ‘PsicoWoman’, llega a Ibiza para hablar claro sobre adolescencia, amor, emociones y Generación Z

El Ayuntamiento de Ibiza ha organizado para el próximo miércoles 27 de mayo una jornada con Isa Duque, conocida como 'PsicoWoman', centrada en la adolescencia, las relaciones sanas, la educación emocional y la comprensión de la Generación Z.

Duque, psicóloga, sexóloga y divulgadora especializada en igualdad y juventud, participará en una doble sesión dirigida tanto a estudiantes de secundaria como a familias, profesionales y ciudadanía en general. El objetivo de la iniciativa es generar espacios de reflexión y prevención desde un enfoque cercano, actual y participativo.

La programación arrancará por la mañana, a las 10.30 horas, con el monólogo ‘Viva el #AmorDelBueno’, dirigido al alumnado de Secundaria del municipio a partir de 4º de educación superior. La propuesta abordará la prevención de la violencia de género en las relaciones adolescentes y trabajará cuestiones como la construcción social del amor, la gestión emocional, los modelos de masculinidad, la presión social y la importancia de identificar vínculos sanos, igualitarios y respetuosos.

Una charla para entender las inquietudes de la adolescencia

Por la tarde, a las 18.30 horas, el teatro Can Ventosa acogerá la charla abierta a la ciudadanía ‘¿Cómo lo hacemos con la Generación Z?’, una propuesta divulgativa con la que 'PsicoWoman' ayudará a comprender mejor la realidad, las inquietudes y las formas de relacionarse de la juventud actual.

La entrada será gratuita, con reserva previa a través de la página web del Ayuntamiento de Ibiza. Las invitaciones podrán solicitarse a partir de la próxima semana.

La concejala de Infancia, Sara Barbado, ha destacado que el Consistorio sigue impulsando iniciativas que ayuden a acompañar mejor a niños, niñas, adolescentes y familias. “Hablar de emociones, igualdad y relaciones sanas desde edades tempranas es fundamental para prevenir situaciones de violencia y ofrecer a nuestros jóvenes más herramientas y más libertad para construir vínculos saludables”, ha señalado.

Barbado también ha resaltado que la charla abierta será “una oportunidad muy interesante” para que madres, padres, profesionales y cualquier persona interesada pueda acercarse mejor a las nuevas generaciones y comprender los cambios sociales y emocionales actuales.