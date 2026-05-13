Psicología
Isa Duque, ‘PsicoWoman’, llega a Ibiza para hablar claro sobre adolescencia, amor, emociones y Generación Z
La psicóloga, sexóloga y divulgadora ofrecerá el 27 de mayo una sesión para alumnado de Secundaria y una charla abierta a la ciudadanía en Can Ventosa
El Ayuntamiento de Ibiza ha organizado para el próximo miércoles 27 de mayo una jornada con Isa Duque, conocida como 'PsicoWoman', centrada en la adolescencia, las relaciones sanas, la educación emocional y la comprensión de la Generación Z.
Duque, psicóloga, sexóloga y divulgadora especializada en igualdad y juventud, participará en una doble sesión dirigida tanto a estudiantes de secundaria como a familias, profesionales y ciudadanía en general. El objetivo de la iniciativa es generar espacios de reflexión y prevención desde un enfoque cercano, actual y participativo.
La programación arrancará por la mañana, a las 10.30 horas, con el monólogo ‘Viva el #AmorDelBueno’, dirigido al alumnado de Secundaria del municipio a partir de 4º de educación superior. La propuesta abordará la prevención de la violencia de género en las relaciones adolescentes y trabajará cuestiones como la construcción social del amor, la gestión emocional, los modelos de masculinidad, la presión social y la importancia de identificar vínculos sanos, igualitarios y respetuosos.
Una charla para entender las inquietudes de la adolescencia
Por la tarde, a las 18.30 horas, el teatro Can Ventosa acogerá la charla abierta a la ciudadanía ‘¿Cómo lo hacemos con la Generación Z?’, una propuesta divulgativa con la que 'PsicoWoman' ayudará a comprender mejor la realidad, las inquietudes y las formas de relacionarse de la juventud actual.
La entrada será gratuita, con reserva previa a través de la página web del Ayuntamiento de Ibiza. Las invitaciones podrán solicitarse a partir de la próxima semana.
La concejala de Infancia, Sara Barbado, ha destacado que el Consistorio sigue impulsando iniciativas que ayuden a acompañar mejor a niños, niñas, adolescentes y familias. “Hablar de emociones, igualdad y relaciones sanas desde edades tempranas es fundamental para prevenir situaciones de violencia y ofrecer a nuestros jóvenes más herramientas y más libertad para construir vínculos saludables”, ha señalado.
Barbado también ha resaltado que la charla abierta será “una oportunidad muy interesante” para que madres, padres, profesionales y cualquier persona interesada pueda acercarse mejor a las nuevas generaciones y comprender los cambios sociales y emocionales actuales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
- Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
- Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
- Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
- Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
- En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
- Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
- La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido