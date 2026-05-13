Ibiza abre la puerta a las empresas al sistema de gestión turística con inteligencia artificial

El Consell de Ibiza ha abierto el proceso de adhesión para que empresas, recursos y profesionales turísticos de la isla puedan incorporarse al nuevo Sistema de Gestión de Destino Turístico (SGDT), una plataforma tecnológica con la que la institución insular pretende avanzar hacia un modelo turístico más inteligente, eficiente, sostenible y apoyado en el uso de datos.

El nuevo sistema integrará el futuro portal turístico inteligente de Ibiza, herramientas de gestión de contenidos, sistemas de reporting y soluciones basadas en inteligencia artificial. El objetivo es "mejorar la gestión turística del destino, reforzar el posicionamiento internacional de la isla y generar más valor tanto para el sector como para los residentes", según un comunidao del Consell.

El proyecto se enmarca en la estrategia de transformación y reposicionamiento turístico impulsada por el Consell de Ibiza, alineada con el Sistema de Inteligencia Turística de la isla, la modernización de la promoción turística y las herramientas de planificación territorial y sostenibilidad que desarrolla la institución.

Reunión en el Consell sobre el nuevo sistema de gestión turística. / Consell Insular de Ibiza

Un nuevo modelo de inteligencia turística

Durante la presentación realizada esta semana al sector turístico, el director insular de Promoción Turística, Juan Miguel Costa, defendió que “Ibiza está haciendo un paso decidido hacia un nuevo modelo de gestión turística basado en la innovación, la inteligencia turística y la colaboración público-privada”. Costa destacó además la voluntad de “pasar de reaccionar ante los problemas a anticiparnos como destino”.

Entre las principales funcionalidades del SGDT figura la incorporación de un asistente virtual con inteligencia artificial capaz de interpretar la información del sistema y responder en 95 idiomas. También contará con una extranet que permitirá a las empresas gestionar y actualizar de forma autónoma sus contenidos, servicios e información turística.

Las empresas adheridas podrán formar parte de los canales oficiales de promoción turística del Consell, ganar visibilidad en el nuevo portal inteligente del destino, acceder a materiales formativos y webinars, y participar en un ecosistema conectado basado en datos y conocimiento compartido.

El sistema se encuentra actualmente en fase de actualización e incorporación de contenidos, con previsión de puesta en marcha pública durante el mes de junio. Hasta ahora ya se ha completado el inventario de recursos turísticos, el desarrollo del portal, la construcción de la plataforma tecnológica y la generación de contenidos en ocho idiomas.

El Consell ha animado al conjunto del sector turístico de la isla a sumarse a esta nueva etapa de modernización y gestión inteligente del destino. Las empresas interesadas pueden iniciar el proceso de adhesión escribiendo al correo electrónico del Ayuntamiento, desde donde recibirán acompañamiento técnico y apoyo durante todo el proceso de incorporación al sistema.