El senador de Ibiza y Formentera Juanjo Ferrer responde a Prohens: “Pedir bondad a los propietarios no es gobernar. Es reflejo de incapacidad y de inacción”.

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, reclamó ayer a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, un “cambio de rumbo” en las políticas de vivienda y defendió la necesidad de limitar los precios del alquiler en las Islas Baleares.

Durante su intervención en una moción presentada por el Partido Popular en el Senado, en la que se reclamaba al Gobierno central escuchar el “clamor popular” para aportar soluciones al problema de la vivienda, Ferrer ironizó con que ese clamor “solo se ha oído para intervenir el mercado y limitar los precios del alquiler”, una medida que, según recordó, el PP se ha negado a aplicar en Baleares.

El senador resaltó que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y, por tanto, corresponden al Govern. En este sentido, criticó que Prohens haya apelado de nuevo a la “bondad” de los propietarios para que no eleven en exceso las rentas. “Pedir bondad no es gobernar. Es reflejo de incapacidad y de inacción”, afirmó.

Ferrer reclamó al Ejecutivo autonómico que haga uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda y que impulse políticas “valientes” y con “empatía” hacia la ciudadanía. También pidió medidas reales de vivienda protegida y social, frente a fórmulas que, a su juicio, benefician más a las promotoras que a compradores e inquilinos.

El senador cerró su intervención con una llamada a la “colaboración institucional” y criticó lo que calificó de “rencor electoralista” de la derecha.

Más salidas del Imserso desde Ibiza y Formentera

Por otra parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se comprometió a estudiar mejoras en los viajes del Imserso para las personas mayores de Ibiza y Formentera, especialmente por los problemas derivados de que muchas salidas se realicen desde Palma.

A preguntas de Ferrer en la Cámara Alta, Bustinduy reconoció que el contrato actual establece salidas desde las capitales de provincia, lo que puede suponer “barreras añadidas” para los residentes en las islas no capitalinas. El ministro aseguró que, de cara a la próxima temporada, se analizará con especial atención el caso de Ibiza, Formentera y Menorca junto a las empresas adjudicatarias para facilitar la participación de sus residentes.

Ferrer había denunciado previamente la disminución de salidas directas desde Ibiza y Menorca, una situación que obliga en muchos casos a los usuarios a pasar la noche en Mallorca y que se complica todavía más para los residentes en Formentera. El senador reclamó más destinos, más plazas y una mejor planificación para las personas mayores de las Pitiusas.