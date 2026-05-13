Talent Sunset Ibiza presenta jornadas para liderar sin perder la sonrisa en Teatro Pereyra

El Teatro Pereyra de Ibiza acogerá este viernes 15 de mayo la primera edición de Talent Sunset Ibiza 2026, un encuentro dirigido a directivos y profesionales que propone reflexionar sobre los retos del talento, el liderazgo y la gestión emocional en las organizaciones.

La cita, organizada por APD Zona Baleares junto a CaixaBank, AON y Polarier, se desarrollará entre las 18.30 y las 23.30 horas y combinará ponencias, experiencias reales y un espacio final de networking en un ambiente distendido, coincidiendo con el atardecer ibicenco.

Bajo el lema 'Inspírate, conecta, transforma', Talent Sunset Ibiza plantea una jornada cercana y dinámica para abordar el liderazgo desde una perspectiva más humana. La organización destaca que el encuentro busca ofrecer una pausa para “mirar con perspectiva” y reflexionar sobre cómo poner en juego las mejores habilidades personales y de equipo.

El programa arrancará a las 18.30 horas con la recepción de asistentes. A las 19 horas, Marcos Marí, vicepresidente de APD Zona Baleares y consejero delegado de Trasmapi, dará la bienvenida a los participantes. A continuación intervendrá María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank Baleares y vicepresidenta de APD Zona Baleares.

Ponencias sobre regulación emocional y humor

La primera ponencia, titulada “El contexto emocional del talento”, estará a cargo del psicólogo clínico y sexólogo Arun Mansukhani, director del Centro de Regulación Emocional de Málaga. Mansukhani cuenta con más de 30 años de experiencia en trabajo de campo, docencia y divulgación, y ha impartido conferencias y talleres en congresos nacionales e internacionales.

La segunda intervención estará protagonizada por Dani Delacámara, humorista, periodista y profesor de comedia y oratoria, que abordará la resiliencia aplicada al entorno profesional. Con más de 25 años de experiencia en escenarios y medios de comunicación, Delacámara propone el humor como herramienta para afrontar los desafíos del día a día.

Tras las ponencias, el evento continuará a partir de las 20.40 horas con un cóctel networking, ideado como un punto de encuentro para compartir impresiones, generar nuevas conexiones profesionales y ampliar la red de contactos de los asistentes. El acto finalizará a las 23.30 horas.