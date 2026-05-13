21.000 euros para apoyar a niños con necesidades especiales en Ibiza y Formentera

La Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera (Apneef), en colaboración con The Pacha Foundation, ha recaudado 21.000 euros a través de la venta de su Calendario Solidario 2026, una iniciativa anual destinada a apoyar a niños y jóvenes con necesidades especiales en Ibiza y Formentera.

La recaudación se destinará directamente a financiar los programas, servicios e iniciativas de apoyo a las familias que desarrolla (Apneef) entidad sin ánimo de lucro fundada en 1998 y centrada en mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con necesidades especiales, favoreciendo su autonomía, inclusión y bienestar.

El Calendario Solidario se ha consolidado con los años como una iniciativa reconocida en la isla, capaz de unir creatividad y compromiso social para generar apoyo a la labor diaria de Apneef.

La colaboración entre la asociación y The Pacha Foundation refleja, según ambas entidades, un compromiso compartido con la inclusión, la comunidad local y el impacto social. The Pacha Foundation, creada en 2018, impulsa diferentes proyectos vinculados al bienestar social, la salud y la sostenibilidad ambiental en Ibiza, dando continuidad al legado solidario de The Pacha Group.

Ambas organizaciones destacan que esta colaboración contribuye a reforzar el bienestar de las familias de Ibiza y Formentera y a dar visibilidad a las necesidades de los menores y jóvenes con diversidad funcional.