Ibiza acogerá una jornada profesional para debatir los desafíos del mercado inmobiliario

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API) y la Asociación Apibaleares celebrarán el próximo 29 de mayo una nueva edición de la Jornada Inmobiliaria en Ibiza, un encuentro profesional que tendrá lugar en el Centro Cultural de Jesús y que abordará los principales retos y tendencias del mercado inmobiliario actual.

La jornada reunirá a agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, abogados, arquitectos técnicos, gestores administrativos y otros profesionales vinculados al sector. El programa estará centrado en la actualidad jurídica, fiscal, comercial y regulatoria del mercado inmobiliario, en un momento especialmente sensible para el acceso a la vivienda en Baleares y, de forma particular, en Ibiza, tal y como informan desde API.

La apertura institucional correrá a cargo del presidente del Coapi Baleares, José Miguel Artieda, y del delegado de la Asociación Apibaleares en Ibiza, Zenón Helguera. También intervendrá Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller ejecutivo del departamento de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, que expondrá los últimos datos sobre la lucha contra el intrusismo profesional, las novedades vinculadas al Registro Único de Alquileres de Corta Duración y las medidas impulsadas en materia de vivienda.

Artieda ha destacado que “la formación continua y la actualización permanente son fundamentales para garantizar el mejor servicio posible tanto a compradores como a vendedores, propietarios e inquilinos”. El presidente del Coapi Baleares ha subrayado además que, en el contexto actual, resulta imprescindible que los profesionales del sector estén “preparados, bien informados y alineados con las nuevas necesidades de la sociedad”.

Las tendencias del mercado inmobiliario de Baleares

Uno de los momentos centrales del encuentro será la presentación del 'Informe Apibaleares Tendencias del Mercado Inmobiliario de Baleares' correspondiente al primer trimestre de 2026. La exposición correrá a cargo de Luis Alberto Fabra, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario, que ofrecerá una radiografía actualizada sobre la evolución del sector en las islas.

El programa incluirá también una mesa de debate abierta sobre las principales novedades del mercado inmobiliario, así como distintas ponencias y cápsulas informativas. En el ámbito del alquiler garantizado participará la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Por su parte, Susana Pinyar, de Kasara Marketing, impartirá la ponencia 'Cinco pilares para tener una buena estrategia de marketing en el sector inmobiliario'.

La seguridad jurídica y la fiscalidad tendrán también un peso destacado en la jornada. El notario Javier Cuevas analizará las intervenciones notariales previas a la firma de escrituras, con cuestiones como las arras, los depósitos y las opciones de compra. El asesor fiscal Vicente Arbona abordará las últimas novedades en materia de fiscalidad inmobiliaria. Además, Grupo LAE ofrecerá una cápsula informativa sobre cumplimiento normativo en el sector.

Como complemento al encuentro, entre las 11.30 y las 13.30 horas se habilitará un punto de información dirigido a propietarios interesados en el 'Pla Lloguer Segur' del Govern balear, una iniciativa en la que colaboran tanto el Coapi Baleares como el Colegio de Administradores de Fincas de Baleares.

La Jornada Inmobiliaria en Ibiza cuenta con el patrocinio de Caixa Colonya, Portal Balear, Grupo LAE y la Sociedad Española de Alquiler Garantizado.