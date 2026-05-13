Ibiza acoge por primera vez en Balears la jornada nacional de PROA+, el programa financiado con fondos europeos para reducir el abandono escolar

El Centro Cultural de Jesús acogió este miércoles al grupo de trabajo estatal del programa PROA+, una iniciativa financiada con fondos europeos que está orientada a apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad educativa y reducir el abandono escolar temprano. El abandono escolar sigue siendo una de las grandes preocupaciones del Govern, especialmente en las Pitiüses, donde el programa cuenta con la participación de 18 centros de Ibiza y tres de Formentera.

La jornada, conocida como Peer Learning Activity (PLA), tiene una periodicidad semestral o anual y reúne a representantes de todas las comunidades autónomas del país. La de ayer fue la primera que se celebró en Balears y la sesión se centró en las buenas prácticas desarrolladas en las islas, con la participación de dos centros ibicencos y cuatro de Mallorca. El CEIP Sa Graduada presentó su experiencia en el trato con las familias, mientras que el CEIP Torres de Balàfia habló de los procesos de evaluación y autoevaluación del alumnado.

Figuras clave para prevenir el abandono escolar

Mónica Domínguez, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destacó que en Balears se atiende al alumnado "con una mirada más personalizada" y se da respuesta a realidades como la vulnerabilidad económica o migratoria, que señaló como las "más próximas" en los centros de las islas.

El conseller de Educación, Antoni Vera —también presente en el encuentro— defendió que la educación "está por encima de cualquier color [político]" y puso el foco en la figura del psicólogo educativo como una herramienta clave para prevenir el abandono escolar. El conseller recordó que esta figura ya se incorporó al inicio de la legislatura en todos los centros de Secundaria, Bachillerato y FP de Balears y anunció que "el próximo curso habrá un equipo de psicólogos que se empezará a implicar en Primaria", una medida que, según indicó, responde a una demanda de los centros educativos.

Mónica Domínguez y Antoni Vera en el Centro Cultural de Jesús. / Caib

Vera recordó que en 2024 "Balears registró una de las mayores tasas de abandono escolar del país, solo por detrás de Ceuta y Melilla, con un 20%". "Los datos de 2025 invitan al optimismo, porque ya estamos en el 15%. El objetivo es acercarse a los registros más bajos de España, como los de Euskadi, donde la tasa se sitúa en torno al 5%", añadió.

Acompañamiento en centros concertados

El conseller también destacó la consolidación del Programa de Acompañamiento Escolar para los alumnos más vulnerables. Recordó que esta actividad, que inicialmente formó parte de PROA+, está financiada íntegramente por la Conselleria de Educación desde el curso 2024-2025 para garantizar su continuidad.

Además, señaló el "refuerzo" realizado en Balears para "ampliar las horas de orientación en los centros de Infantil y Primaria" y recordó que PROA+ también se ha extendido a centros concertados de Balears con un alto número de alumnos vulnerables.

En Ibiza, participan en PROA+ 18 centros: los colegios Can Misses, Sa Blanca Dona, Sa Graduada, Sa Joveria, Sant Carles, Sant Ciriac, Santa Gertrudis y Torres de Balàfia, y los institutos Algarb, Isidor Macabich, Quartó de Portmany, Quartó del Rei, Sa Blanca Dona, Sa Colomina, Sa Serra, Sant Agustí, Santa Maria y Xarc. También forman parte del programa dos colegios de Formentera, Mestre Lluís Andreu y Sant Ferran, además del instituto Marc Ferrer.