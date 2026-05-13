¿Llevas veinte minutos buscando parking en Ibiza? La herramienta que te soluciona el aparcamiento

Moverse en coche por Ibiza será algo más fácil para vecinos y visitantes. El Ayuntamiento de Ibiza ha reforzado la información disponible en Google Maps y Waze con el objetivo de ofrecer datos más claros, actualizados y prácticos sobre los aparcamientos disuasorios y las restricciones de tráfico del municipio.

La medida está pensada especialmente para quienes utilizan el móvil para buscar dónde aparcar, calcular una ruta o evitar zonas con limitaciones de acceso. Según el Consistorio, en los últimos meses se ha trabajado para ampliar y mejorar la información que aparece en estas plataformas digitales, utilizadas a diario tanto por residentes como por turistas.

Para ello, el Ayuntamiento se ha dado de alta en los programas Google Maps Content Partners y Waze for Cities, lo que le permite gestionar de forma más directa los datos relacionados con la movilidad que aparecen en los mapas.

Cómo encontrar aparcamiento en Ibiza desde el móvil

Una de las principales novedades es la creación de las ubicaciones de todos los aparcamientos disuasorios de la ciudad en Google Maps. De esta forma, los usuarios pueden encontrarlos más fácilmente desde sus dispositivos móviles al buscar términos como “aparcamiento” o “parking”.

El objetivo es que estos espacios funcionen como alternativa antes de entrar con el coche en el centro urbano. Así, quienes lleguen a Vila podrán consultar en el móvil dónde dejar el vehículo y planificar el resto del desplazamiento de forma más ordenada.

El Ayuntamiento considera que esta medida permite mejorar la planificación de los trayectos y evitar que las rutas recomendadas por las aplicaciones dirijan a los conductores hacia el centro de la ciudad, especialmente en momentos de mayor afluencia.

2,5 millones de visualizaciones en Google Maps

Los espacios añadidos por el Ayuntamiento de Ibiza en Google Maps acumulan ya 2,5 millones de visualizaciones, una cifra que, según el Consistorio, demuestra el alto nivel de consulta y la utilidad de este tipo de herramientas.

El Ayuntamiento subraya que aparecer correctamente en Google Maps y Waze es fundamental, ya que muchas personas usan estas aplicaciones para decidir recorridos, localizar zonas de estacionamiento y organizar sus desplazamientos por la ciudad.

Restricciones de tráfico en la Marina y Dalt Vila

Otra de las actuaciones importantes ha sido la incorporación de las restricciones de tráfico en las zonas Acire de la Marina y Dalt Vila. El objetivo es evitar que Google Maps o Waze recomienden itinerarios en coche por áreas de acceso restringido.

Hasta ahora, según el Ayuntamiento, estas aplicaciones podían dirigir a los vehículos hacia zonas donde el acceso está limitado. Con la actualización de la información, se busca reducir errores, recorridos innecesarios y molestias tanto para los conductores como para los vecinos.

El Consistorio destaca que esta medida también contribuye a proteger los entornos históricos y a reducir la presión del tráfico en zonas especialmente sensibles.

Una herramienta para evitar vueltas innecesarias

El concejal de Movilidad, Rubén Sousa, señala que el trabajo con plataformas como Google Maps y Waze permite llegar directamente al móvil de miles de personas que se desplazan cada día por Ibiza.

“Queremos que, antes de entrar con el coche en el centro, vecinos y visitantes tengan a mano alternativas claras, como los aparcamientos disuasorios, y que las restricciones de tráfico estén correctamente reflejadas para evitar errores, molestias y recorridos innecesarios”, afirma Sousa en la nota municipal.

Más medidas de movilidad en Vila

El Ayuntamiento enmarca esta actualización dentro de una estrategia más amplia de mejora de la movilidad urbana y la seguridad vial. Entre las actuaciones ya impulsadas se encuentran el plan de asfaltado de más de 60 calles, con una inversión superior a 4,5 millones de euros; la limitación de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en todo el municipio; y la reordenación de los estacionamientos de motocicletas junto a los pasos de cebra para mejorar la visibilidad.

También se han incorporado los llamados “dientes de dragón”, una medida recomendada por la DGT para reducir la velocidad; se han instalado radares, incluidos radares pedagógicos; y se han aplicado nuevos horarios de carga y descarga, que han permitido aumentar desde las 17.00 horas el número de estacionamientos disponibles.

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Información que se actualizará de forma permanente

El Ayuntamiento de Ibiza asegura que continuará colaborando con Google Maps y Waze para mantener la información actualizada de forma permanente. El Consistorio advierte de que, en ocasiones, los datos de estas plataformas pueden verse alterados por contribuciones de usuarios anónimos que introducen información incorrecta.