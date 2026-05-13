La ensaimada llega a bordo de Iberia Express en su nueva carta de verano

Iberia Express ha renovado su carta de verano de la Gastroteca Express con un guiño especial a Baleares. La nueva propuesta incorpora una ensaimada a bordo de sus vuelos y refuerza, según la aerolínea, su apuesta por la calidad, los productos de proximidad y la conexión con el origen.

La carta, presentada en Baleares el 13 de mayo de 2026, ha sido desarrollada en colaboración con su socio de catering DO & CO. La nueva selección incluye sabores mediterráneos, recetas frescas y productos pensados para la temporada estival.

"Cada temporada buscamos adaptar nuestra oferta a lo que más valoran nuestros clientes. En esta ocasión, nos hemos inspirado en Baleares, que es uno de nuestros principales mercados y exponente de la dieta mediterránea", señala Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.

Los platos más demandados

Entre las principales novedades figuran el sándwich coronation de pavo braseado, el brioche de pastrami y un mollete vegetariano elaborado con calabacín, espinacas y tomate seco. La oferta se completa con aperitivos como frutos secos, queso, hummus, sobrasada, aceitunas y tostas de pan con pasas.

La compañía mantiene además algunos de sus productos más consolidados, como el perrito caliente XXL —ahora con relish de pepinillo y chucrut con bacon— y el bocadillo de paleta de cebo ibérica, uno de los más demandados por los clientes, según Iberia Express.

Para el apartado dulce, la aerolínea incorpora una ensaimada "gourmet, ligera y esponjosa", pensada para disfrutar durante cualquier momento del vuelo. En bebidas, la carta suma nuevas referencias de perfil veraniego, entre ellas un refresco con probiótico sabor mango y fruta de la pasión, así como cócteles como el Sex on the Beach.

La Gastroteca Express está disponible en cabina turista y ofrece una selección de productos que combinan ingredientes de proximidad con recetas originales para consumir a bordo.

Iberia Express forma parte del Grupo Iberia y opera vuelos de corto y medio radio. La aerolínea conecta principalmente Madrid con destinos nacionales e internacionales y, según la compañía, es líder en las rutas entre Madrid, Canarias y Baleares. Actualmente cuenta con una flota de 23 aviones y desarrolla un modelo híbrido que combina vuelos en conexión, servicio Business en todos sus aviones y una oferta competitiva en el segmento low cost.

Según la consultora Cirium, Iberia Express se situó en 2025 como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.