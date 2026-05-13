Denuncian que Santa Eulària "está destruyendo la esencia de es Canar" para "favorecer intereses privados"

Unidas Podemos de Santa Eulària denuncia la "absoluta pasividad" del Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, ante las continuas irregularidades que, según la formación, están vinculadas a las obras de un hotel que se están llevando a cabo en el solar que ocupaba el Camping de es Canar, una situación que asegura que está generando "una enorme preocupación e indignación" entre los vecinos y vecinas de la zona.

En una nota, la formación señala que a la tala de árboles centenarios, los ruidos continuados y los trabajos que, según sostiene, se siguen realizando después del 1 de mayo, se suma ahora la intención de transformar caminos vecinales en nuevas carreteras vinculadas al proyecto, lo que, a su juicio, altera gravemente el entorno y el modelo de convivencia tradicional de es Canar.

Unidas Podemos considera que el PP está impulsando un modelo especulativo que pone en peligro "la Ibiza real", aquella que, según la formación, durante décadas ha representado el Camping de es Canar como espacio integrado en el paisaje, respetuoso con el entorno y parte de la memoria colectiva del municipio.

"Dilapidar la auténtica Ibiza"

"El Partido Popular está dispuesto a dilapidar la auténtica Ibiza por intereses privados y proyectos que nada tienen que ver con el equilibrio territorial ni con la identidad de nuestro municipio. El Camping de Es Canar ha sido durante décadas un símbolo de una Ibiza sencilla, familiar y conectada con la naturaleza, y hoy el PP está permitiendo su destrucción", denuncia en el comunicado el portavoz de la coalición Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente.

La formación recuerda además que el viernes 8 de mayo tuvo lugar una rave ilegal en la zona de las obras, que, según señala, generó nuevas molestias vecinales y obligó a los residentes a llamar a la Policía Local ante la falta de control municipal.

Tala de árboles en la construcción del hotel en el antiguo cámping denunciada en diciembre de 2025 por Podemos. / Unidas Podemos

Unidas Podemos Santa Eulària critica que el Ayuntamiento esté permitiendo actuaciones que, según la formación, degradan el entorno natural y alteran la tranquilidad de una zona residencial y turística sin ofrecer explicaciones claras ni garantías a la ciudadanía, especialmente después de la tala masiva de árboles centenarios.

Paralización de las actuaciones

Por ello, la formación exige "desde UP" la paralización inmediata de cualquier actuación sobre caminos vecinales, transparencia total sobre las licencias y modificaciones del proyecto, el cumplimiento estricto de las limitaciones de obras después del 1 de mayo, una investigación sobre los hechos ocurridos durante la rave ilegal del viernes 8 de mayo y la protección efectiva del patrimonio natural y paisajístico de es Canar.

"El PP alimenta un modelo de barra libre, con raves ilegales en el cemento, y que no beneficia a las comunidades que viven y trabajan todo el año. Defenderemos la Ibiza auténtica frente a quienes quieren venderla al mejor postor", concluye Álvaro de la Fuente, portavoz del partido.

El pasado mes de diciembre, Unides Podem ya denunció la tala de árboles "centenarios" y las molestias acústicas que, según la formación, estaban generando las obras en el antiguo Cámping de es Canar. En una nota, el grupo reclamaba al Ayuntamiento más control, transparencia y medidas para proteger tanto la calidad de vida vecinal como el entorno. Según pudo confirmar entonces Diario de Ibiza, en los terrenos del antiguo camping se construye un hotel de cuatro estrellas.