Cuatro municipios de Ibiza, entre los alquileres de vivienda más disparados de España: desde 1.500 a 2.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados

Cuatro municipios de Ibiza se sitúan entre los más caros de España para alquilar una vivienda, según los datos del Índice Inmobiliario del portal especializado Fotocasa correspondientes al mes de abril. Sant Josep encabeza el ranking nacional, con un precio medio de 26,18 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone 2.094 euros mensuales por una vivienda de 80 metros cuadrados.

En segunda posición aparece Ibiza, con 25,96 euros el metro cuadrado, equivalente a 2.077 euros al mes para una vivienda de 80 metros cuadrados. También se sitúan entre los municipios más caros del país Santa Eulària, en sexta posición, con 20,60 euros por metro cuadrado y 1.648 euros mensuales, y Sant Antoni, en décima posición, con 19,54 euros por metro cuadrado y 1.563 euros al mes.

Los datos reflejan la fuerte presión del mercado del alquiler en la isla, con precios que superan incluso a los de algunas de las grandes capitales españolas. Sant Josep e Ibiza se colocan por encima de Madrid capital, donde el alquiler se sitúa en 22,75 euros por metro cuadrado, y de Barcelona ciudad, con 22,69 euros. Santa Eulària también supera a ciudades como Palma, Bilbao, Valencia o Málaga.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda en alquiler se situó en abril en 14,61 euros por metro cuadrado al mes, tras caer un 1,2% en tasa mensual, aunque todavía registra una subida interanual del 5,2%.

Por comunidades autónomas, Baleares es la segunda más cara de España para alquilar, con 19,32 euros por metro cuadrado al mes, solo por detrás de Madrid, que alcanza los 21,87 euros. Le siguen Cataluña, con 18,38 euros; País Vasco, con 17,42 euros y Canarias, con 15,92 euros.

Las rentas siguen aumentando

En términos interanuales, el precio del alquiler en Baleares ha subido un 7,4% en el último año, por encima de la media nacional. Según Fotocasa, aunque las rentas siguen aumentando, el ritmo de subida se está moderando después de varios años de incrementos muy intensos.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que el mercado del alquiler mantiene un cambio de tendencia tras cuatro años marcando máximos históricos. "Aunque las rentas siguen incrementándose, el ritmo de subida se desacelera porque el mercado ha alcanzado un límite muy sensible: la capacidad máxima de pago de los inquilinos", señala.

Matos advierte de que muchos hogares destinan ya alrededor del 43% de sus ingresos al alquiler, lo que reduce el margen para asumir nuevas subidas. Según Fotocasa, esta moderación no responde a una mejora estructural del mercado, sino al agotamiento financiero de la demanda, en un contexto en el que la oferta de vivienda en alquiler sigue siendo insuficiente.

Teniendo en cuenta la realidad habitacional de la isla, estas cantidades que Fotocasa señala que se piden por viviendas de 80 metros cuadrados, son las que se exigen a veces sólo por dormir en una de las estancias de un inmueblle, o incluso más.