El álbum
Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda
Un coche impactó este martes por la mañana contra el escaparate de una tienda de la calle Joan d’Austria. Una furgoneta accedía a la vía desde la avenida principal cuando un Fiat Panda cruzaba la intersección en dirección a Vara de Rey. La conductora del turismo no pudo frenar a tiempo y se empotró contra el escaparate de la tienda de ropa.
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