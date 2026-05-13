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Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda | D.I.

Un coche se estampa contra el escaparate de una tienda | D.I.

Un coche impactó este martes por la mañana contra el escaparate de una tienda de la calle Joan d’Austria. Una furgoneta accedía a la vía desde la avenida principal cuando un Fiat Panda cruzaba la intersección en dirección a Vara de Rey. La conductora del turismo no pudo frenar a tiempo y se empotró contra el escaparate de la tienda de ropa.

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