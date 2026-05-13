Cipriani Ibiza reabre este jueves y suma Socialistas, una propuesta para alargar la noche después de la cena

Cipriani Ibiza reabrirá sus puertas este jueves 14 de mayo en Ibiza Gran Hotel, en Marina Botafoch, con una propuesta fiel al sello de la casa: hospitalidad cuidada, producto de máxima calidad y una elegancia serena.

La nueva oferta de ocio nocturno: Socialista club. / Cipriani

El restaurante incorpora esta temporada una novedad a su oferta nocturna, Socialista Ibiza by Cipriani, un club que abrirá el 5 de junio y que la firma presenta como el espacio ideal para alargar la noche tras la cena. La propuesta contará con un ambiente sofisticado, íntimo y selecto, pensado para una primera copa en un entorno discreto y elegante. La experiencia en Cipriani Ibiza comenzará a las 20 horas con la cena y se prolongará hasta las 2 horas. A partir de esa hora, Socialista Ibiza tomará el relevo hasta las 4 horas de la madrugada.

Desde su ubicación en Ibiza Gran Hotel, con vistas al puerto de Marina Botafoch y al paseo marítimo, el restaurante se presenta como una de las direcciones destacadas de la isla para quienes buscan una experiencia refinada, cosmopolita y atemporal.

Uno de los platos de la carta que ofrece el restaurante. / Cipriani

Los platos clásicos

La carta mantiene algunos de los grandes clásicos de Harry’s Bar y de la cocina Cipriani, como el Carpaccio alla Cipriani, los Tagliolini blancos gratinados con jamón cocido, el Risotto alla Primavera, los Ravioli caseros de espinaca y ricotta con mantequilla y salvia y las Berenjenas alla Parmigiana. La oferta suma platos principales como la Lubina chilena alla Carlina con arroz pilaf y las Piccatine de ternera al limone con arroz pilaf.

La propuesta italiana de la firma se caracteriza por una ejecución precisa, sencilla en apariencia y vinculada a la idea de lujo sin artificio. La carta se completa con postres como el Helado de Vainilla preparado al momento y la Vanilla Meringue, una de las tartas más reconocidas de la casa. La firma destaca la combinación de dos nombres con historia, una ubicación privilegiada y una forma de recibir que convierte la elegancia en un elemento esencial.

La reapertura marca el inicio de una nueva temporada para Cipriani Ibiza, considerado por la firma como uno de los grandes clásicos internacionales de la isla y como una dirección capaz de atraer a público local, nacional e internacional.