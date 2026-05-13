Bustinduy admite "obstáculos" para acceder a los viajes del Imserso desde Ibiza y promete "allanar" barreras

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reconocido este martes las "dificultades" añadidas que enfrentan los pensionistas de Ibiza y Formentera para acceder a los viajes del Imserso debido a la reducción de salidas directas y ha asegurado que el Gobierno trabajará con las empresas adjudicatarias para "allanar esos obstáculos".

Durante su intervención en la sesión de control de Gobierno en el Senado y a instancias de una pregunta del senador por Pitiusas, Juanjo Ferrer, el ministro ha explicado que el contrato vigente en el programa de viajes establece las salidas desde capitales de provincia, una circunstancia que, según ha admitido, "puede implicar barreras añadidas".

En este sentido, Bustinduy ha prometido trabajar "de la mano de las empresas adjudicatarias" para mejorar el acceso al programa y "tomar nota" de las quejas de los residentes. "Nuestra voluntad no puede ser otra que, por supuesto, facilitar la participación de cuanta más gente mejor en este programa", ha asegurado.

880.000 plazas ofertadas

Aún así, el ministro ha defendido el programa de turismo social del Imserso, al que ha definido como "un buque insignia" de la política social del Gobierno. Según ha destacado, esta temporada se han ofertado 880.000 plazas, 63.000 más que en campañas anteriores, y se han impulsado medidas para diversificar y mejorar la calidad de los viajes.

"Es una joya, es un tesoro de nuestra política social que tengamos un programa de turismo social como el del Imserso", ha afirmado el ministro, que ha defendido la necesidad de reforzar y mejorar el sistema frente a "las múltiples críticas que buscan hacerlo de menos".