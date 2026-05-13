Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Albergue desalojadoPrecipitadoTaxis pirataDefensa del Agua
instagramlinkedin

Viajes del Imserso

Bustinduy admite "obstáculos" para acceder a los viajes del Imserso desde Ibiza y promete "allanar" barreras

El ministro defiende el programa de turismo social del Imserso, al que ha definido como "un buque insignia" de la política social del Gobierno

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria en el Congreso.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria en el Congreso. / Matias Chiofalo / Europa Press

E.P.

Madrid

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reconocido este martes las "dificultades" añadidas que enfrentan los pensionistas de Ibiza y Formentera para acceder a los viajes del Imserso debido a la reducción de salidas directas y ha asegurado que el Gobierno trabajará con las empresas adjudicatarias para "allanar esos obstáculos".

Durante su intervención en la sesión de control de Gobierno en el Senado y a instancias de una pregunta del senador por Pitiusas, Juanjo Ferrer, el ministro ha explicado que el contrato vigente en el programa de viajes establece las salidas desde capitales de provincia, una circunstancia que, según ha admitido, "puede implicar barreras añadidas".

En este sentido, Bustinduy ha prometido trabajar "de la mano de las empresas adjudicatarias" para mejorar el acceso al programa y "tomar nota" de las quejas de los residentes. "Nuestra voluntad no puede ser otra que, por supuesto, facilitar la participación de cuanta más gente mejor en este programa", ha asegurado.

880.000 plazas ofertadas

Aún así, el ministro ha defendido el programa de turismo social del Imserso, al que ha definido como "un buque insignia" de la política social del Gobierno. Según ha destacado, esta temporada se han ofertado 880.000 plazas, 63.000 más que en campañas anteriores, y se han impulsado medidas para diversificar y mejorar la calidad de los viajes.

Noticias relacionadas y más

"Es una joya, es un tesoro de nuestra política social que tengamos un programa de turismo social como el del Imserso", ha afirmado el ministro, que ha defendido la necesidad de reforzar y mejorar el sistema frente a "las múltiples críticas que buscan hacerlo de menos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un atún se da un festín en pleno puerto de Ibiza
  2. Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
  3. Crece un nuevo poblado chabolista en un terreno para VPO en Ibiza
  4. Cuatro días de fuga con la furgoneta robada de su trabajo en Ibiza: «Un espectáculo»
  5. Fallece Pascal Bonomo, el decano de las artes marciales y la musculación en Ibiza
  6. En la UCI un joven británico tras caerse de un hotel en Sant Antoni
  7. Santiago Mollo, feriante: «Es el peor año que hemos vivido nunca en Ibiza Medieval»
  8. La Justicia, a un paso de cerrar una cantera de Ibiza ubicada en un espacio protegido

Bustinduy admite "obstáculos" para acceder a los viajes del Imserso desde Ibiza y promete "allanar" barreras

Bustinduy admite "obstáculos" para acceder a los viajes del Imserso desde Ibiza y promete "allanar" barreras

La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años

Ibiza acogerá una jornada profesional para debatir los desafíos del mercado inmobiliario

Ibiza acogerá una jornada profesional para debatir los desafíos del mercado inmobiliario

¿Llevas veinte minutos buscando parking en Ibiza? La herramienta que te soluciona el aparcamiento

¿Llevas veinte minutos buscando parking en Ibiza? La herramienta que te soluciona el aparcamiento

La Policía le "invita cordialmente" a dar explicaciones tras abandonar residuos en ses Salines de Ibiza y da detalles de la matrícula de su vehículo

La Policía le "invita cordialmente" a dar explicaciones tras abandonar residuos en ses Salines de Ibiza y da detalles de la matrícula de su vehículo

La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias esta semana en Ibiza y Formentera

La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias esta semana en Ibiza y Formentera

Cuatro municipios de Ibiza, entre los alquileres de vivienda más disparados de España: desde 1.500 a 2.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados

Cuatro municipios de Ibiza, entre los alquileres de vivienda más disparados de España: desde 1.500 a 2.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados

Joan Tur Roselló, Asociación de Defensa del Agua de Ibiza: "La industria turística tiene que abastecerse de agua desalada y dejar el agua de la lluvia para recuperar los acuíferos y para los payeses"

Joan Tur Roselló, Asociación de Defensa del Agua de Ibiza: "La industria turística tiene que abastecerse de agua desalada y dejar el agua de la lluvia para recuperar los acuíferos y para los payeses"
Tracking Pixel Contents