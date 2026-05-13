El instituto Isidor Macabich en Ibiza conmemora cinco décadas de formación con un crecimiento exponencial de alumnos y docentes

"Queremos dar un detalle conmemorativo por el 50 aniversario del instituto a los directores y las directoras que están hoy aquí", explica Maria Vidal Bañuls, actual directora del instituto Isidor Macabich durante el acto de celebración del 50 aniversario del centro. Los pequeños detalles por la labor de estos profesionales incluyen una camiseta, además de un ramo de flores para el primer director del instituto, Joan Marí Tur, y para la actual directora. "Quería dar las gracias a todos los asistentes, a los alumnos de servicios, cocina y gestión de alojamientos y asistencia turística, que han organizado todo el acto, además de los de vídeo y dj", ensalza Vidal, sobre la labor de todos los que han participado en el correcto funcionamiento del aniversario.

A la directora le hacen saber que el obispo, que ha llegado tarde, tras los discursos de los antiguos directores, finalmente, se encuentra entre los asistentes: "¿Dónde está el obispo? Por favor, ¡si ya te lo has perdido todo! Antes del piscolabis lo hablamos", ríe Vidal antes de dar paso a que salga todo el mundo de la sala para ir a presenciar el ball pagès, a cargo de alumnado del centro de la Colla de Jesús. Además de un par de formaciones tradicionales, Valentina, una joven pagesa, hace una cantada clásica, en honor al acto de celebración: "50 anys tots juntets, és més temps del que pareix", rezan algunos de sus versos.

Los discursos de los antiguos directores

"A pesar que he estado más de media vida dando discursos, reconozco que hoy estoy más nervioso que nunca", admite el primer director del instituto, Joan Marí Tur, en su intervención. En sus inicios, "empezamos a ir a todos los pueblos de Iglesias buscando alumnos, porque no teníamos ninguno", cuenta el hombre, de ya 84 años. Explica que cuando empezaron las clases en el centro el día 12 de enero de 1976, "les podíamos ofrecer un autobús gratuito a todos los pueblos, era el primer instituto, la primera escuela, en ofrecer transporte escolar".

Empezaron en Es Castell: "No teníamos ni muebles, ni presupuesto, solo teníamos la buena voluntad, y hubo una gran suerte de que mi padre era íntimo amigo de los padres del entonces ministro de Educación, lo cual favoreció que pudiéramos obtener ese centro", sostiene, lo cual favorece la risa de los asistentes, dada la simpleza de las conexiones que se daban en Ibiza el siglo pasado. "A mis 84 años de vida, lo que más detacaría de todo lo que he podido hacer bien o mal a lo largo de los años son tres cosas: una, la recuperación del patrimonio de Ibiza y Formentera;otra, la Enciclopedia de Ibiza y Formentera; y la tercera, el instituto de Formación Profesional, este instituto Isidor Macabich".

Los representantes actuales

Al inicio de la presentación, la directora Vidal agradece la presencia y el apoyo de los representantes institucionales, además de "el esfuerzo y la dedicación" de docentes, personal de administración y servicios, alumnos, familias y equipos directivos que "han contribuido a la historia del centro y a su realidad actual": "Los seis directores y directoras que me han precedido en el cargo, en colaboración con sus equipos directivos, han ayudado a construir lo que es el Macabich hoy".

"Quería hacer una breve mención a la evolución del instituto a lo largo de los años: del claustro inicial de profesorado, formado por 5 docentes y 77 alumnos, hemos pasado a ser una comunidad educativa formada por 133 docentes y casi 1.000 alumnos", explica la directora. "Las familias profesionales iniciales, automoción y administración, han evolucionado a las seis familias profesionales actuales y el centro ha experimentado un crecimiento importante en infraestructuras: contamos con tres edificios, dos aulas externas y una cesión de espacios. Este crecimiento no hubiese sido posible sin el apoyo de la administración a la educación pública", asegura Vidal.

El secretario autonómico de desarrollo educativo, Mateu Suñer, comenta en su turno lo que "siempre dice en este tipo de discursos": "Los centros educativos se abastecen de tres patas que para nosotros son primordiales: una primera que son los equipos directivos y los docentes, que son los que llevan a cabo los diferentes proyectos eductativos, su trabajo es el motor de la educación; la segunda son las familias, aquellas que confían en la escuela pública y que se implican en el día a día y que hacen crecer lo que llamamos comunidad educativa; la tercera, los alumnos que llenan estos centros, no solo de conocimientos, sino de vivencias, experiencias y de muchas otras cosas".