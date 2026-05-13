Alquiler asequible en Ibiza: 37 personas admitidas y 72 excluidas en el proceso para 7 viviendas

El Ayuntamiento de Ibiza hará publica, este jueves, la lista provisional de personas admitidas y excluidas en el procedimiento para adjudicar, por sorteo, 7 viviendas de titularidad municipal en régimen de alquiler asequible y crear una lista de reserva.

En total, 37 personas han sido admitidas provisionalmente y 72 han quedado excluidas en los distintos contingentes previstos en las bases reguladoras. Las exclusiones se deben, principalmente, al incumplimiento de los requisitos de empadronamiento e inscripción en el IBAVI. Estas son las primeras viviendas puestas a disposición de los vecinos dentro del plan municipal de vivienda Eivissa, una ciutat per viure-hi, según ha informado el Consistorio en una nota.

La lista provisional se ha elaborado tras finalizar el plazo de presentación de solicitudes y después de la revisión y valoración de la documentación aportada, de acuerdo con los requisitos generales y específicos previstos en las bases reguladoras del procedimiento. Por contingentes, la lista provisional recoge 17 personas admitidas y 38 excluidas en el contingente 1; 3 admitidas y 5 excluidas en el contingente 2; y 17 admitidas y 29 excluidas en el contingente 3.

El Ayuntamiento señala que las personas excluidas no cumplen o no han acreditado los requisitos exigidos en las bases reguladoras, o bien no han presentado la documentación básica requerida. De acuerdo con el artículo 6 de las bases, las personas interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones, abierto hasta el 27 de mayo de 2026, incluido.

El Consistorio recuerda que la admisión provisional no implica la adjudicación de una vivienda ni acredita de forma definitiva el cumplimiento de los requisitos. Una vez concluido el periodo de alegaciones, las personas incluidas en la lista de admitidas provisionalmente deberán acreditar que cumplen las condiciones establecidas en las bases y en las declaraciones responsables presentadas durante el procedimiento.

Cuando estén disponibles las listas definitivas, el Ayuntamiento realizará un sorteo público de las viviendas. La lista provisional puede consultarse en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ibiza.

La Concejalía de Bienestar Social y Vivienda aprobó las bases reguladoras de este procedimiento el pasado 10 de abril de 2026, mediante el Decreto número 2026-2600. Posteriormente, el anuncio de la convocatoria se publicó en el BOIB el 16 de abril de 2026, fecha a partir de la cual se abrió un plazo de diez días para presentar solicitudes.

El Ayuntamiento de Ibiza destaca que este procedimiento forma parte del trabajo municipal para facilitar el acceso a vivienda en régimen de alquiler asequible y para poner los recursos municipales disponibles al servicio de las necesidades habitacionales de la ciudadanía.