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La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias esta semana en Ibiza y Formentera

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la puesta en funcionamiento de un nuevo radar en Baleares

Transeuntes pasean por Vila bajo la lluvia.

Transeuntes pasean por Vila bajo la lluvia. / Toni Escobar

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Una primavera de manual, impredecible. Las lluvias volverán esta semana a Ibiza y Formentera después del chaparrón de este martes. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que el viernes, la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% durante la segunda mitad del día. Las lluvias registradas durante los primeros nueve días de mayo ya han hecho que el mes se califique ya como lluvioso en las Pitiusas.

Para este miércoles, la Aemet prevé una jornada mayoritariamente soleada, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22. La probabilidad de lluvia será baja: del 10% por la mañana y del 5% por la tarde tendiendo a remitir por la noche.

El jueves se mantendrá la estabilidad, aunque con algunos intervalos nubosos. Las temperaturas se mantendrán sin cambios importantes, entre los 15 y los 22 grados, y la probabilidad de precipitación será del 10% durante la jornada.

El tiempo cambiará el viernes, cuando la Aemet prevé un aumento de la inestabilidad. Durante la primera mitad del día la probabilidad de lluvia será del 25%, pero entre las 12 y las 24 horas subirá hasta el 100%, con previsión de chubascos y tormenta. Las temperaturas bajarán ligeramente, con una mínima de 12 grados y una máxima de 21.

El tiempo el fin de semana

De cara al sábado, la previsión apunta a una mejoría, con intervalos nubosos, una probabilidad de lluvia del 15% y temperaturas entre los 12 y los 20 grados. El domingo volverá a aumentar ligeramente la posibilidad de precipitaciones, hasta el 35%, con temperaturas previstas entre los 14 y los 21 grados.

El viento soplará flojo o moderado a lo largo de la semana, con predominio de componentes oeste, sur, noreste y norte, según el día. El viernes se espera viento del noreste de hasta 20 kilómetros por hora durante la primera mitad de la jornada del arranque del fin de semana.

Nuevo radar de Baleares

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado la puesta en funcionamiento del nuevo radar de Baleares, una herramienta de especial importancia para mejorar la vigilancia meteorológica en las islas. La Aemet ha compartido las primeras imágenes captadas por este nuevo sistema y destaca que la espera "se ha hecho larga", pero que el radar ya se encuentra operativo.

Su entrada en servicio permitirá reforzar el seguimiento de fenómenos meteorológicos en el archipiélago, especialmente en episodios de lluvia, tormentas o inestabilidad.

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Por el momento, según ha informado la propia agencia, las imágenes del radar balear solo están disponibles "dentro de la composición nacional". La Aemet indica que continúa trabajando para completar su integración y ampliar su disponibilidad.

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