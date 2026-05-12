Usuarios sobre el estado de las playas de Ibiza: "La gente es incívica, deja basura por todas partes"

Las playas de Ibiza vuelven a estar en el centro del debate. Con la nueva temporada ya iniciada, los lectores de Diario de Ibiza opinan sobre si el litoral de la isla está realmente bien cuidado. Y la respuesta, salvo algunas excepciones, ha sido bastante clara: hay trabajo por hacer.

Uno de los comentarios más repetidos tiene que ver con la falta de servicios básicos. Amaro Pargo considera, con tono irónico, que las mejoras en las playas llegarán "cuando pongan lavabos, quizá". En la misma línea, Federico Julian Salvo considera que "faltan baños públicos y mejores sistemas de cestos de basura que no colapsen". También Carmen Afausto lamenta que no haya suficientes accesos para personas con discapacidad y critica el estado de algunas playas próximas a hoteles.

La limpieza es otro de los grandes caballos de batalla. Cesar Giovanni Arguello Losada denuncia que, en pleno inicio de temporada, la playa de ses Figueretes esté "sucia" y con hojas secas alrededor, una imagen que, en su opinión, no ayuda ni a vecinos ni a turistas. Gavillero López Manzano va más allá y se pregunta si alguien ha visto alguna vez "un equipo profesional de invierno/verano dedicado a la limpieza de las playas" pagado por el Ayuntamiento de Ibiza.

Otros lectores apuntan directamente al comportamiento incívico de algunos usuarios. Ann Bo Soenen reconoce que muchas playas están bien, pero lamenta que "mucha gente deja basura después de tomar el sol". Soraya Durán también lo ve claro: "La gente es incívica. Deja basura". Pedro Mas Juan pide más concienciación y recuerda que las playas "deberían estar más" cuidadas.

"Demasiado chiringuito y demasiadas hamacas"

Ann Bo Soenen señala también el caso de Talamanca, donde considera "absolutamente necesario" realizar una reforma integral y sustituir el sistema de alcantarillado. Antonia Gomez Cervera carga contra el estado de Platja d’en Bossa y asegura que "no la limpia ni Dios". Jesus Morin también critica la situación en ses Salines, que se encuentra dentro del Parque Natural, donde habla de la presencia de basura y de problemas en el entorno de la playa.

Las algas y los desperfectos por temporales aparecen igualmente en varios comentarios, como el de Fili Orzco, que asegura que algunas zonas están "llenas de algas" y que así "ni te puedes bañar". Charles Nickolai enumera pasarelas rotas, casetas de socorristas dañadas, falta de papeleras, duchas y vestuarios, y concluye que algunas playas están "peor organizadas" de lo que deberían.

Otro tema que genera malestar es la ocupación del espacio por hamacas y chiringuitos. Txomin García Ramos ironiza con que, si algún ayuntamiento retirara permisos a las "miles de hamacas", quizá se podría llegar al agua. Carlos Romo coincide en este aspecto: "Demasiado chiringuito y demasiadas hamacas".

Aun así, la sensación general entre los comentarios es de preocupación. Mar López cree que "nada de Ibiza que sea público está bien cuidado". Pili Calero Chinchilla, con nostalgia, asegura que "ya no es lo que eran", y Loren Pintor apunta que "la tierra nos habla, pero ya no la escuchamos".

Para los usuarios de Ibiza, las playas siguen siendo uno de los grandes tesoros de la isla, pero no basta con vivir de su fama. Hace falta limpieza, mantenimiento, servicios, vigilancia y, sobre todo, más civismo. Porque, como muchos explican, cuidar las playas no es solo cosa de los ayuntamientos: es una obligación que empieza por quien pisa la arena.