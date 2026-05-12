Seis diseñadores optan al premio Futur Adlib Noves Promeses 2026

El concurso Futur Adlib Noves Promeses 2026 ya tiene finalistas. El pasado 4 de mayo se reunió el comité encargado de seleccionar a las seis personas que participarán en el desfile final, cuando se escogerá al ganador del certamen.

En total, el comité revisó 24 solicitudes procedentes de distintos puntos del país, principalmente de las Baleares, aunque también de otras comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Galicia, Valencia y Aragón. Desde la organización destacan especialmente el aumento de la participación ibicenca, que se ha incrementado de forma notable respecto a años anteriores.

Los participantes han presentado propuestas de colección con seis diseños originales, inspirados en alguna temática vinculada con la moda Adlib y la isla de Ibiza.

Colecciones inspiradas en la moda Adlib y en Ibiza

Los seis finalistas seleccionados son María Francisca Rosselló Garcia, con la colección ‘Mar i Sal’; Claudia Alba Morán, con ‘Lienzo de Luz’; Carme Pastor Ribot, con ‘A Flor de Piel’; Nadal Cabot Rodríguez, con ‘Reconstruir(se)’; Victoria Olivia Stachura, con ‘Joia de Cendra’; y Belén Sendino Macua con ‘Learn to Breath’.

El comité encargado de la selección ha estado formado por Elisa Pomar, diseñadora de la marca Elisa Pomar Ibiza; Monika Maxim, diseñadora de Monika Maxim Ibiza; Maria del Carme Coll Oliver, representante del sector de la moda, y Eulalia Guasch Torres, representante del servicio de Industria del Consell de Ibiza. Como secretaria del comité actuó Marta Díaz Pascual, funcionaria del servicio de Industria de la institución insular.

Todos los finalistas presentarán sus colecciones en la pasarela durante el desfile que tendrá lugar en el marco de la próxima Passarel·la Adlib. Un jurado "de reconocido prestigio profesional" será el encargado de elegir al ganador del concurso. Los finalistas recibirán un premio de 950 euros, mientras que la persona ganadora obtendrá 2.750 euros. "El premio de ganador o ganadora no será compatible con el de finalista", explica la organización.