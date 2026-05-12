El álbum
Seis apicultores ibicencos en un viaje de formación a Euskadi
La asociación Dotze Reines, conjuntamente con la ADS Apícola d’Amics Apicultors d’Ibiza, la ABA (Associació Balear d’Apicultors) y la Asociación Menorquina de Apicultores, organizó el pasado fin de semana un viaje de formación a Euskadi en el que participaron 20 apicultores baleares, entre ellos seis ibicencos.
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