Exposiciones
Santa Eulària viaja a su pasado artístico con una exposición en Sant Jaume 72
La muestra ‘Creació artística a Santa Eulària al tombant del segle’ reúne 28 obras de la colección municipal, fechadas entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX.
La sala Sant Jaume 72, en Santa Eulària, acoge del 5 al 23 de mayo la exposición ‘Creació artística a Santa Eulària al tombant del segle’, una muestra que propone un viaje al pasado del municipio a través de la mirada de diferentes artistas vinculados a Ibiza y a Santa Eulària.
La exposición ha reunido una selección de 28 piezas pertenecientes a la colección municipal, fechadas entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Las obras se han incorporado al fondo municipal a lo largo de los años mediante donaciones y adquisiciones. La muestra, que puede visitarse de martes a sábado, incluye trabajos de pintura al óleo, acuarela, grabado y dibujo de artistas como Laureà Barrau, Narcís Puget, Antoni Tur ‘Gabrielet’, Ignasi Gil, Rigobert Soler, Fernando Viscaí o Amadeu Roca, entre otros.
Retratos, paisajes y escenas de la vida cotidiana
A través de retratos, paisajes y escenas de la vida cotidiana, la exposición ofrece una mirada artística sobre los paisajes, las costumbres y la evolución social y cultural de la isla durante este periodo histórico. Además, algunas de las obras expuestas han sido restauradas recientemente, lo que ha permitido recuperar sus valores originales y poner en valor la importancia patrimonial y artística de este conjunto perteneciente a la colección municipal de Santa Eulària.
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